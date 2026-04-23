https://crimea.ria.ru/20260423/ministr-vms-ssha-ushel-v-otstavku-iz-za-irana-1155445326.html

Министр ВМС США ушел в отставку из-за Ирана

2026-04-23T09:06

сша

в мире

новости

кадры

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110990/22/1109902284_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_ca0efe61b0f52fff7d70c00d8a2387b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.По информации военного ведомства, решение об увольнении профильного министра было принято на фоне продолжающейся блокады Ирана Штатами. Оно вступает в силу незамедлительно. Исполнять обязанности министра ВМС будет его зам Ханг Као.Кроме того, МИ пишут, что Фелан не сработался с министром обороны США Питом Хегсетом, но якобы находился в хороших отношениях с американским лидером Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

