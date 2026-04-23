Министр ВМС США ушел в отставку из-за Ирана
Министр ВМС США ушел в отставку из-за Ирана - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Министр ВМС США ушел в отставку из-за Ирана
Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T09:06
2026-04-23T09:06
2026-04-23T09:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.По информации военного ведомства, решение об увольнении профильного министра было принято на фоне продолжающейся блокады Ирана Штатами. Оно вступает в силу незамедлительно. Исполнять обязанности министра ВМС будет его зам Ханг Као.Кроме того, МИ пишут, что Фелан не сработался с министром обороны США Питом Хегсетом, но якобы находился в хороших отношениях с американским лидером Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Министр ВМС США ушел в отставку из-за Ирана
Министр ВМС США Джон Фелан ушел в отставку низ-за блокады Ирана
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.
"Министр ВМС Джон Фелан покидает администрацию", — говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, решение об увольнении профильного министра было принято на фоне продолжающейся блокады Ирана Штатами. Оно вступает в силу незамедлительно. Исполнять обязанности министра ВМС будет его зам Ханг Као.
Кроме того, МИ пишут, что Фелан не сработался с министром обороны США Питом Хегсетом, но якобы находился в хороших отношениях с американским лидером Дональдом Трампом.
