Министр ВМС США ушел в отставку из-за Ирана
Министр ВМС США ушел в отставку из-за Ирана
Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.По информации военного ведомства, решение об увольнении профильного министра было принято на фоне продолжающейся блокады Ирана Штатами. Оно вступает в силу незамедлительно. Исполнять обязанности министра ВМС будет его зам Ханг Као.Кроме того, МИ пишут, что Фелан не сработался с министром обороны США Питом Хегсетом, но якобы находился в хороших отношениях с американским лидером Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:06 23.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.
"Министр ВМС Джон Фелан покидает администрацию", — говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, решение об увольнении профильного министра было принято на фоне продолжающейся блокады Ирана Штатами. Оно вступает в силу незамедлительно. Исполнять обязанности министра ВМС будет его зам Ханг Као.
Кроме того, МИ пишут, что Фелан не сработался с министром обороны США Питом Хегсетом, но якобы находился в хороших отношениях с американским лидером Дональдом Трампом.
11:32Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области
11:15В ФАС рассказали о ситуации с ценами на АЗС
10:57Трехметровые волны обрушатся на побережье Кубани
10:43Авто стало грудой металла: стали известны подробности жуткого ДТП в Симферополе
10:38Новости Феодосии: как ходит транспорт после закрытия движения у нефтебазы
10:11Сильная вспышка произошла на Солнце
10:01Призывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии
09:53Житель Кубани задержан за попытку вступить в ряды украинских террористов
09:38В Феодосии перекрыли участок дороги возле нефтебазы
09:22Часть Ялты осталась без света
09:13Запад помог России стать великой державой в новом мироустройстве
09:06Министр ВМС США ушел в отставку из-за Ирана
08:55Дорога от "Тавриды" на Судак – как идет и когда закончится стройка
08:38На уровне Магеллана и Кука: русский открыватель Антарктиды Михаил Лазарев
08:26Беспилотники в небе над Ялтой – жителей призвали соблюдать спокойствие
08:08Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
07:55Короткий отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько стоят номера
07:40Дороги в Крыму после зимы приведут в порядок до начала лета – власти
07:22154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы
07:07НАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области
Лента новостейМолния