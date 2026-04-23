Крымский мост: оперативная обстановка на объекте

Крымский мост в четверг утром свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T08:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост в четверг утром свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

