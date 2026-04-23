Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем
Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем
Жительница Симферопольского района Крыма обвиняется в организации экстремисткой ячейки, сообщает Следком России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T13:39
2026-04-23T13:39
новости крыма
симферопольский район
следком крыма и севастополя
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жительница Симферопольского района Крыма обвиняется в организации экстремисткой ячейки, сообщает Следком России по Крыму и Севастополю.Главным следственным управлением СК России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Партизанское Симферопольского района, проинформировали в ведомстве. Женщина обвиняется в создании ячейки экстремистской организации.Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что женщина проводила собрания, на которых адепты обожествляли основателя религиозной движения, изучали экстремистскую литературу. Деятельность ячейки была пресечена следственными органами СК России во взаимодействии с УФСБ по Крыму и Севастополю.Проведены обыски, изъяты предметы и литература, представляющие интерес для органов следствия. Устанавливается круг фигурантов, причастных к деятельности ячейки, проинформировали в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя ответит за призывы к экстремизму Швартовал вражеский БЭК: житель Керчи получил срок за госизменуГражданка Германии собиралась устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске
симферопольский район
РИА Новости Крым
новости крыма, симферопольский район, следком крыма и севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм
Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем

Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты – возбуждено уголовное дело

13:39 23.04.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жительница Симферопольского района Крыма обвиняется в организации экстремисткой ячейки, сообщает Следком России по Крыму и Севастополю.
Главным следственным управлением СК России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Партизанское Симферопольского района, проинформировали в ведомстве. Женщина обвиняется в создании ячейки экстремистской организации.
"Верховным судом Российской Федерации религиозная группа признана экстремистской организацией, в виду чего ее деятельность была запрещена. Несмотря на это жительница села Партизанское продолжила пропагандистскую деятельность, организовав в феврале 2020 года местную ячейку секты", – сказано в сообщении СК.
Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что женщина проводила собрания, на которых адепты обожествляли основателя религиозной движения, изучали экстремистскую литературу. Деятельность ячейки была пресечена следственными органами СК России во взаимодействии с УФСБ по Крыму и Севастополю.
Проведены обыски, изъяты предметы и литература, представляющие интерес для органов следствия. Устанавливается круг фигурантов, причастных к деятельности ячейки, проинформировали в СК.
Новости КрымаСимферопольский районСледком Крыма и СевастополяУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЭкстремизм
 
