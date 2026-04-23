Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем
Жительница Симферопольского района Крыма обвиняется в организации экстремисткой ячейки, сообщает Следком России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T13:39
Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты – возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жительница Симферопольского района Крыма обвиняется в организации экстремисткой ячейки, сообщает Следком России по Крыму и Севастополю.
Главным следственным управлением СК России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Партизанское Симферопольского района, проинформировали в ведомстве. Женщина обвиняется в создании ячейки экстремистской организации.
"Верховным судом Российской Федерации религиозная группа признана экстремистской организацией, в виду чего ее деятельность была запрещена. Несмотря на это жительница села Партизанское продолжила пропагандистскую деятельность, организовав в феврале 2020 года местную ячейку секты", – сказано в сообщении СК.
Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что женщина проводила собрания, на которых адепты обожествляли основателя религиозной движения, изучали экстремистскую литературу. Деятельность ячейки была пресечена следственными органами СК России во взаимодействии с УФСБ по Крыму и Севастополю.
Проведены обыски, изъяты предметы и литература, представляющие интерес для органов следствия. Устанавливается круг фигурантов, причастных к деятельности ячейки, проинформировали в СК.
Читайте также на РИА Новости Крым: