Крымчанин получил срок за незаконное хранение взрывчатки
51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ... РИА Новости Крым, 23.04.2026
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
джанкойский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ФСБ, мужчина незаконно приобрел и хранил взрывчатку у себя дома в селе Рощино. В том числе – около 650 граммов промышленно изготовленного бездымного пороха военного назначения и смесевое бризантное взрывчатое вещество на основе гексогена и алюминия массой 241,9 грамма.Открыто уголовное дело. Джанкойский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в 30 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гаражеВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
РИА Новости Крым
