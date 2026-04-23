Крымчанин получил срок за незаконное хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Крымчанин получил срок за незаконное хранение взрывчатки
Житель Крыма отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки – ФСБ

15:22 23.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ФСБ, мужчина незаконно приобрел и хранил взрывчатку у себя дома в селе Рощино. В том числе – около 650 граммов промышленно изготовленного бездымного пороха военного назначения и смесевое бризантное взрывчатое вещество на основе гексогена и алюминия массой 241,9 грамма.
"Указанные взрывчатые вещества не предназначены для использования совместно с гражданским огнестрельным длинноствольным оружием. В ходе обследования частного дома запрещенные к свободному обороту предметы обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ", – сказано в сообщении.
Открыто уголовное дело. Джанкойский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в 30 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.
