Короткий отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько стоят номера

Короткий отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько стоят номера - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Короткий отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько стоят номера

Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений апреля для бронирования отелей за один-два дня до заселения. Таковы данные исследования... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T07:55

2026-04-23T07:55

2026-04-23T08:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений апреля для бронирования отелей за один-два дня до заселения. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, одними из самых популярных городов для спонтанного апрельского отдыха на крымском полуострове у россиян стали Ялта и Севастополь. В курортной столице Крыма средний чек за ночевку в номере составляет 4011 рублей, в городе-герое за суточное размещение просят в среднем 3268 рублей.Также в рейтинге популярных направлений в РФ оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар – 3962 рублей, 2740 и 3380 рублей соответственно.Кроме того, в десятке лидеров – Сочи, Казань, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск со средним разлетом цен за суточное проживание в отелях от 3011 до 3886 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле 2026 года, сообщали ранее эксперты сервиса бронирования Твил.ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - экспертОтдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2026 в ЯлтеКрым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%

ялта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в крыму, ялта, севастополь, новости крыма, крым курортный