Короткий отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько стоят номера
Россияне для короткого отдыха в апреле выбирают Ялту и Севастополь – Твил

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений апреля для бронирования отелей за один-два дня до заселения. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Популярность спонтанных поездок в апреле 2026 года выросла на 10% по сравнению с апрелем прошлого года", – констатируют аналитики платформы.
По их данным, одними из самых популярных городов для спонтанного апрельского отдыха на крымском полуострове у россиян стали Ялта и Севастополь. В курортной столице Крыма средний чек за ночевку в номере составляет 4011 рублей, в городе-герое за суточное размещение просят в среднем 3268 рублей.
Также в рейтинге популярных направлений в РФ оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар – 3962 рублей, 2740 и 3380 рублей соответственно.
Кроме того, в десятке лидеров – Сочи, Казань, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск со средним разлетом цен за суточное проживание в отелях от 3011 до 3886 рублей.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле 2026 года, сообщали ранее эксперты сервиса бронирования Твил.ру.
