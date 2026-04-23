Капремонт моста на трассе Симферополь – Ялта завершат осенью

Капремонт моста на трассе Симферополь – Ялта в Перевальном планируют завершить осенью
16:21 23.04.2026 (обновлено: 17:11 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Подрядчик проводит капитальный ремонт автодорожного моста на автодороге Симферополь – Ялта в селе Перевальное, работы планируется завершить в октябре-ноябре этого года. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник участка Алексей Плотников.
"Мы разделили строительство на два этапа. На данный момент в рамках первого этапа мы разобрали левую полосу движения и строим новый мост. Третью опору мы уже возвели, сегодня заливаем "тело" второй опоры. Также на первой опоре производим разработку грунта. На данный момент выполнение работ по первому этапу составляет 40%", – сказал специалист.
По словам Плотникова, первый этап работ планируется завершить в июне. После этого дорожники сразу начнут демонтаж правой полосы движения. На данный момент выполнено порядка 15-20% от общего объема работ. Как отметил начальник участка, работы на объекте ведутся круглосуточно, без выходных и праздников. Полностью сдать объект планируется в октябре-ноябре.
Капремонт моста длиной 27 метров ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Как сообщили в Службе автодорог Крыма, мост будет расширен до четырех полос шириной по 3,5 метра. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 157 млн рублей.
