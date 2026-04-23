Рейтинг@Mail.ru
Капремонт моста на трассе Симферополь – Ялта завершат осенью - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/kapremont-mosta-na-trasse-simferopol--yalta-zavershat-osenyu-1155464274.html
Капремонт моста на трассе Симферополь – Ялта завершат осенью
Капремонт моста на трассе Симферополь – Ялта завершат осенью
Подрядчик проводит капитальный ремонт автодорожного моста на автодороге Симферополь – Ялта в селе Перевальное, работы планируется завершить в октябре-ноябре... РИА Новости Крым, 23.04.2026
крым
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
перевальное
симферопольский район
мост
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155467279_0:64:1233:757_1920x0_80_0_0_ec88bc6b3fcfbfa24177764c174bf12b.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155467279_69:0:1162:820_1920x0_80_0_0_b0c5ab7677f99925093135059fe5706d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Капремонт моста на трассе Симферополь – Ялта завершат осенью

Капремонт моста на трассе Симферополь – Ялта в Перевальном планируют завершить осенью

16:21 23.04.2026 (обновлено: 17:11 23.04.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Подрядчик проводит капитальный ремонт автодорожного моста на автодороге Симферополь – Ялта в селе Перевальное, работы планируется завершить в октябре-ноябре этого года. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник участка Алексей Плотников.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапремонт моста на трассе Симферополь-Ялта
Капремонт моста на трассе Симферополь-Ялта - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Капремонт моста на трассе Симферополь-Ялта
"Мы разделили строительство на два этапа. На данный момент в рамках первого этапа мы разобрали левую полосу движения и строим новый мост. Третью опору мы уже возвели, сегодня заливаем "тело" второй опоры. Также на первой опоре производим разработку грунта. На данный момент выполнение работ по первому этапу составляет 40%", – сказал специалист.
По словам Плотникова, первый этап работ планируется завершить в июне. После этого дорожники сразу начнут демонтаж правой полосы движения. На данный момент выполнено порядка 15-20% от общего объема работ. Как отметил начальник участка, работы на объекте ведутся круглосуточно, без выходных и праздников. Полностью сдать объект планируется в октябре-ноябре.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапремонт моста на трассе Симферополь-Ялта
Капремонт моста на трассе Симферополь-Ялта - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Капремонт моста на трассе Симферополь-Ялта
Капремонт моста длиной 27 метров ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Как сообщили в Службе автодорог Крыма, мост будет расширен до четырех полос шириной по 3,5 метра. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 157 млн рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуПеревальноеСимферопольский районМостВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
