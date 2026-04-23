Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
Больше всего аварий в период отопительного сезона в этом году было в Симферополе из-за порывов на теплосетях и остановки котельных. Однако эта же ситуация... РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T19:25
2026-04-23T19:25
2026-04-23T19:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Больше всего аварий в период отопительного сезона в этом году было в Симферополе из-за порывов на теплосетях и остановки котельных. Однако эта же ситуация обусловила существенное обновление сетей большими участками новых труб, которые прослужат теперь много лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор АНО "ЖКХ Контроль" РК Анатолий Петров.Несмотря на трудности, коммунальщики мужественно преодолевали все сложности, и среди положительных моментов можно назвать то, что по итогу минувшей зимы в столице Крыма новыми трубами заменены большие участки теплосетей, отметил он."Всегда надо искать положительное. И здесь это то, что у нас идет замена. Трубы –пластик. И много появилось предварительно изолированных труб, которые можно сразу укладывать. Хотя они чуть ли не в десять раз дороже, если посчитать, но в дальнейшем в эксплуатации это большая экономия", – сказал Петров.Замена железных труб на пластиковые очень важная составляющая обновления теплосетей в Крыму, поскольку одна из основных причин аварий – это так называемые бродячие токи Фуко, а они пластику нестрашны, подчеркнул он."То есть где-то проходит кабель, и труба, которой может быть всего год, теряет атомы железа, они вылетают из нее. И постепенно образуется свищ, то есть дырка, которая начинает заполнять теплотрассу. Она расширяется, а потом начинает коррозировать. Так очень быстро при таких токах портятся железные трубы. А пластик не реагирует на все это", – пояснил Петров.Таким образом в процессе ликвидаций многочисленных аварий в Симферополе в уходящий уже отопительный сезон производилась важная работа, которая не прекращается в Крыму много лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в городах Крыма отключат отопление Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыКак жильцы могут повлиять на рейтинг управляющих компаний в России
жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", анатолий петров, симферополь, отопительный сезон в крыму, отопление
Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
В Крыму зимой больше всего аварий на теплосетях было в Симферополе – "ЖКХ Контроль"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым.
Больше всего аварий в период отопительного сезона в этом году было в Симферополе из-за порывов на теплосетях и остановки котельных. Однако эта же ситуация обусловила существенное обновление сетей большими участками новых труб, которые прослужат теперь много лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор АНО "ЖКХ Контроль" РК Анатолий Петров.
"Были, конечно аварии и в других районах, но мелкие и они быстро ликвидировались. Но таких проблем, как в Симферополе, не было. В основном это порывы на теплосетях и остановки котельных. А это уже влияло на все МКД. Особенно там, где больше диаметр, то есть охват домов и районов, которые оказывались без отопления", – рассказал Петров.
Несмотря на трудности, коммунальщики мужественно преодолевали все сложности, и среди положительных моментов можно назвать то, что по итогу минувшей зимы в столице Крыма новыми трубами заменены большие участки теплосетей, отметил он.
"Всегда надо искать положительное. И здесь это то, что у нас идет замена. Трубы –пластик. И много появилось предварительно изолированных труб, которые можно сразу укладывать. Хотя они чуть ли не в десять раз дороже, если посчитать, но в дальнейшем в эксплуатации это большая экономия", – сказал Петров.
Замена железных труб на пластиковые очень важная составляющая обновления теплосетей в Крыму, поскольку одна из основных причин аварий – это так называемые бродячие токи Фуко, а они пластику нестрашны, подчеркнул он.
"То есть где-то проходит кабель, и труба, которой может быть всего год, теряет атомы железа, они вылетают из нее. И постепенно образуется свищ, то есть дырка, которая начинает заполнять теплотрассу. Она расширяется, а потом начинает коррозировать. Так очень быстро при таких токах портятся железные трубы. А пластик не реагирует на все это", – пояснил Петров.
Таким образом в процессе ликвидаций многочисленных аварий в Симферополе в уходящий уже отопительный сезон производилась важная работа, которая не прекращается в Крыму много лет.
"Замена труб идет большими участками. И всю зиму мы это видели: разрытие – замена. Таким путем постепенно идем. И тут же меняются и стояки, и какие-то нижние разводки, и запорные арматуры. И все это уже на много лет и дальше будет работать. Можно сказать, что у нас подготовка к зиме не заканчивается никогда", – заключил он.
