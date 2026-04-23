Два детсада и школу закрыли в Туапсе из-за пожаров на морском терминале - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Два детсада и школу закрыли в Туапсе из-за пожаров на морском терминале
В Туапсе в районе морского терминала временно закрыли три образовательных учреждения и торговый центр. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 23.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе в районе морского терминала временно закрыли три образовательных учреждения и торговый центр. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Из-за масштабных пожаров, к которым привели атаки БПЛА киевского режима, в районах, прилегающих к морскому терминалу, с 16 апреля по рекомендации Роспотребнадзора, временно не работают детские сады №22 и №25, школа №3. Также не принимает посетителей торговый центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учебный год в школе №3 будет продлен.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.
Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.
