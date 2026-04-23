Дороги в Крыму после зимы приведут в порядок до начала лета – власти

Дороги в Крыму после зимы приведут в порядок до начала лета – власти - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Дороги в Крыму после зимы приведут в порядок до начала лета – власти

В Крыму до лета планируют произвести ямочные ремонты и грейдирование улиц, а также привести в порядок остановочные павильоны и дорожные знаки.

2026-04-23T07:40

2026-04-23T07:40

2026-04-23T07:40

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

арсений козловский

минтранс крыма

крымавтодор

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму до лета планируют произвести ямочные ремонты и грейдирование улиц, а также привести в порядок остановочные павильоны и дорожные знаки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.В этой связи сейчас в ремонтах дорог на территории полуострова задействованы больше 400 единиц техники, более 1500 сотрудников. Чтобы успеть к началу курортного сезона, к работам привлечены работники "Крымавтодора" и подрядные организации. Речь о работах по ямочному ремонту, грейдированию, уборке, в том числе, улично-дорожной сети внутри муниципалитетов."Это те дороги, которые муниципалитеты предоставляли нам в первой очередности по ремонту, опираясь на обращения жителей", – указал министр.По его словам, рабочие производят срез верхнего и укладку верхнего слоя покрытия, замену дорожных знаков, автомобильных отбойников, приводят в порядок автобусные остановки.В столице Крыма также продолжаются работы по устранению дефектов улично-дорожной сети. На сегодняшний день отремонтировано уже более 44 тысяч квадратных метров дорог, сообщали накануне в администрации Симферополя.Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 23 апреля в 9.00Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начинают строить тоннельВ Крыму начали капремонт федеральной трассы "Новороссия"В Евпатории выявили опасный участок возле школы

крым

крым, ремонт и строительство дорог в крыму, арсений козловский, минтранс крыма, крымавтодор