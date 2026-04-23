Дорога от "Тавриды" на Судак – как идет и когда закончится стройка
Первый участок съезда с "Тавриды" на Судак откроют уже в июле – минтранс РК
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Первый участок съезда с "Тавриды" на Судак – дорогу от Льговского до Грушевки – отроют уже в июле. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
"Дорога "Льговское-Грушевка-Судак" – объект разделили на три участка. Первый отрезок – от "Тавриды" до Грушевки – реализован примерно на 87%. В июле мы его планируем открывать для пользования для жителей и для гостей республики", – проинформировал Козловский.
На втором этапе – от Грушевки в сторону Судака – сейчас идет активная работа по вырубке насаждений, отсыпке дорожного полотна. По графику работы планируют завершить в 2027 году.
"Что касается третьего этапа, он тоже ведется. Сейчас получаем разрешительные документы на вырубку. Геодезисты отбивают точки. То есть работа началась активно в данном направлении. Данный участок дороги также планируется на 2027-й и 2028-й годы. И это нам позволит сократить минимум на 30 минут дорогу от "Тавриды" до Судака.
Новый участок автодороги от трассы "Таврида" к Судаку пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии, заявлял ранее замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.
Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 23 апреля в 9.00.
Читайте также на РИА Новости Крым: