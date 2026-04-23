https://crimea.ria.ru/20260423/diktant-pobedy-v-etom-godu-budut-pisat-v-rossii-i-80-stranakh-mira-1155470925.html

"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира

"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира - РИА Новости Крым, 23.04.2026

"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира

24 апреля почти три миллиона россиян напишут "Диктант Победы". В день старта акции по всей стране, в том числе в Крыму, откроют 36 тысяч площадок.

2026-04-23T21:13

2026-04-23T21:13

2026-04-23T21:13

крым

"диктант победы"

общество

патриотическое воспитание

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/03/1118690100_0:452:2679:1959_1920x0_80_0_0_b16e0d7a1bafa69acd6c6f2fd486cd2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. 24 апреля почти три миллиона россиян напишут "Диктант Победы". В день старта акции по всей стране, в том числе в Крыму, откроют 36 тысяч площадок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. Вернадского Алексей Попов."Диктант Победы" проводится в этом году восьмой раз, и с каждым годом люди участвуют все более активно. В прошлом году количество участников превысило 2 700 000 человек. В этом – ожидается не меньше трех миллионов участников. Это люди самых разных возрастов, потому что возрастного ценза нет вообще", - рассказал он.При этом около 70% участников этого года — молодежь, отметил Попов.Специально для них на сайте "Диктанта Победы" ввели современное новшество - нейрочат "Наша Победа"."Встроенный модуль, который дает ответы на вопрос в автоматическом режиме. Искусственный интеллект отбирает проверенные, правильные источники (информации- ред.), связанные с памятью о войне, чтобы не было каких-то фальсификаций", - отметил доцент.По словам спикера, в акции участвуют не только россияне. В этом году 80 стран предоставят для этого свои площадки."Тесты на данный момент можно проходить на десяти языках, в том числе сейчас добавился корейский", - отметил Алексей Попов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросы об СВО в диктанте Победы – правильное и грамотное решение"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мираКрым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, "диктант победы", общество, патриотическое воспитание, новости крыма