"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира - РИА Новости Крым, 23.04.2026
"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира
"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира - РИА Новости Крым, 23.04.2026
"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира
24 апреля почти три миллиона россиян напишут "Диктант Победы". В день старта акции по всей стране, в том числе в Крыму, откроют 36 тысяч площадок. Об этом в... РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T21:13
2026-04-23T21:13
крым
"диктант победы"
общество
патриотическое воспитание
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. 24 апреля почти три миллиона россиян напишут "Диктант Победы". В день старта акции по всей стране, в том числе в Крыму, откроют 36 тысяч площадок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. Вернадского Алексей Попов."Диктант Победы" проводится в этом году восьмой раз, и с каждым годом люди участвуют все более активно. В прошлом году количество участников превысило 2 700 000 человек. В этом – ожидается не меньше трех миллионов участников. Это люди самых разных возрастов, потому что возрастного ценза нет вообще", - рассказал он.При этом около 70% участников этого года — молодежь, отметил Попов.Специально для них на сайте "Диктанта Победы" ввели современное новшество - нейрочат "Наша Победа"."Встроенный модуль, который дает ответы на вопрос в автоматическом режиме. Искусственный интеллект отбирает проверенные, правильные источники (информации- ред.), связанные с памятью о войне, чтобы не было каких-то фальсификаций", - отметил доцент.По словам спикера, в акции участвуют не только россияне. В этом году 80 стран предоставят для этого свои площадки."Тесты на данный момент можно проходить на десяти языках, в том числе сейчас добавился корейский", - отметил Алексей Попов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросы об СВО в диктанте Победы – правильное и грамотное решение"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мираКрым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"
крым, "диктант победы", общество, патриотическое воспитание, новости крыма
"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира

21:13 23.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. 24 апреля почти три миллиона россиян напишут "Диктант Победы". В день старта акции по всей стране, в том числе в Крыму, откроют 36 тысяч площадок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. Вернадского Алексей Попов.
"Диктант Победы" проводится в этом году восьмой раз, и с каждым годом люди участвуют все более активно. В прошлом году количество участников превысило 2 700 000 человек. В этом – ожидается не меньше трех миллионов участников. Это люди самых разных возрастов, потому что возрастного ценза нет вообще", - рассказал он.
При этом около 70% участников этого года — молодежь, отметил Попов.
"Сейчас это так называемое поколение сети, цифровое поколение - люди, которые, в основном осваивают знания о войне через различные платформы и воспитательные, познавательные, туристско-экскурсионные мероприятия. Для них особенно важна эта площадка", - пояснил он.
Специально для них на сайте "Диктанта Победы" ввели современное новшество - нейрочат "Наша Победа".
"Встроенный модуль, который дает ответы на вопрос в автоматическом режиме. Искусственный интеллект отбирает проверенные, правильные источники (информации- ред.), связанные с памятью о войне, чтобы не было каких-то фальсификаций", - отметил доцент.
По словам спикера, в акции участвуют не только россияне. В этом году 80 стран предоставят для этого свои площадки.
"Тесты на данный момент можно проходить на десяти языках, в том числе сейчас добавился корейский", - отметил Алексей Попов.
Крым"Диктант Победы"ОбществоПатриотическое воспитаниеНовости Крыма
 
21:13"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира
