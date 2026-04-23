Десятки беспилотников ударили по Ростовской области
Десятки беспилотников ударили по Ростовской области - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Десятки беспилотников ударили по Ростовской области
В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – над регионом ликвидировали десятки дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T06:25
2026-04-23T06:25
2026-04-23T06:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – над регионом ликвидировали десятки дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Вражеские дроны ликвидировали в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском районах области, перечислил губернатор. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться, отметил он. А также подчеркнул, что в настоящий время беспилотная опасность сохраняется.В ночь на четверг воздушной атаке подвергся Севастополь – воздушная тревога в городе-герое звучала полтора часа, средства ПВО и мобильные огневые группы сбили 15 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Десятки беспилотников ударили по Ростовской области
Десятки беспилотников атаковали семь районов Ростовской области
06:25 23.04.2026 (обновлено: 06:30 23.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – над регионом ликвидировали десятки дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА в 7 районах", – написал глава региона в своем канале в Мах.
Вражеские дроны ликвидировали в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском районах области, перечислил губернатор. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться, отметил он. А также подчеркнул, что в настоящий время беспилотная опасность сохраняется.
В ночь на четверг
воздушной атаке подвергся Севастополь – воздушная тревога в городе-герое звучала полтора часа, средства ПВО и мобильные огневые группы сбили 15 беспилотников.
