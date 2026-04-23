Десятки беспилотников ударили по Ростовской области - РИА Новости Крым, 23.04.2026

В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – над регионом ликвидировали десятки дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T06:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – над регионом ликвидировали десятки дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Вражеские дроны ликвидировали в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском районах области, перечислил губернатор. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться, отметил он. А также подчеркнул, что в настоящий время беспилотная опасность сохраняется.В ночь на четверг воздушной атаке подвергся Севастополь – воздушная тревога в городе-герое звучала полтора часа, средства ПВО и мобильные огневые группы сбили 15 беспилотников.

