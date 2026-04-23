Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым.
Представители Крымского Федерального университета им В.И. Вернадского презентовали туристические объекты Крыма в рамках Дней крымского гостеприимства в других регионах страны. О том, как проходили встречи и мероприятия в Ростовской области и Воронеже, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Наталья Страчкова и председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.
По словам Самохина, привлечение Крымского федерального университета к Дням гостеприимства Крыма в других регионах — крайне важно, поскольку у КФУ богатый опыт, есть кафедра туризма и медико-биологическое обеспечение.
"Были представлены материалы о туризме, о гостеприимстве как для структур, связанных с туристическим бизнесом, с гостиничным делом, так и для преподавателей, студентов и руководства ведущих вузов. И, конечно, мы рассказали о научном туризме, где у нас также богатый потенциал", - рассказал гость студии.
Наталья Страчкова добавила, что подобное совмещение научных исследований, образовательного блока, бизнеса и государственного управления хорошо сказывается на восприятии Республики Крым в соседних регионах.
"Мы презентовали потенциал Крымского Федерального университета как объекта научно-популярного туризма, именно как туробъекта, а не просто образовательной организации, которая готовит кадры для этой сферы. Также презентовали крупнейшие музеи, ботанический сад имени Н. В. Багрова и пещеру "Таврида", - поделилась Наталья Страчкова.
По словам декана кафедры географии КФУ, все это вызвало непосредственный интерес со стороны местных туроператоров и турагентов, а также университетов, которые теперь могут рассматривать КФУ для реализации студенческого туризма и программ практики.
"У нас достаточно большое количество вакансий - это детские лагеря, в качестве вожатых, сотрудники отелей и санаторно-курортных комплексов Республики Крым. Студенты, даже иностранцы, выразили заинтересованность в том, чтобы приобрести новые компетенции и провести летний период на территории Крыма", - отметила она.
В свою очередь Геннадий Самохин подчеркнул, что подобный обмен студентами, а именно развитие их внутреннего перемещения, студенческой внутренней мобильности, развивает и сплачивает регионы.
