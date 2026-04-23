Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму - РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T22:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Представители Крымского Федерального университета им В.И. Вернадского презентовали туристические объекты Крыма в рамках Дней крымского гостеприимства в других регионах страны. О том, как проходили встречи и мероприятия в Ростовской области и Воронеже, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Наталья Страчкова и председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.По словам Самохина, привлечение Крымского федерального университета к Дням гостеприимства Крыма в других регионах — крайне важно, поскольку у КФУ богатый опыт, есть кафедра туризма и медико-биологическое обеспечение. Наталья Страчкова добавила, что подобное совмещение научных исследований, образовательного блока, бизнеса и государственного управления хорошо сказывается на восприятии Республики Крым в соседних регионах."Мы презентовали потенциал Крымского Федерального университета как объекта научно-популярного туризма, именно как туробъекта, а не просто образовательной организации, которая готовит кадры для этой сферы. Также презентовали крупнейшие музеи, ботанический сад имени Н. В. Багрова и пещеру "Таврида", - поделилась Наталья Страчкова.По словам декана кафедры географии КФУ, все это вызвало непосредственный интерес со стороны местных туроператоров и турагентов, а также университетов, которые теперь могут рассматривать КФУ для реализации студенческого туризма и программ практики.В свою очередь Геннадий Самохин подчеркнул, что подобный обмен студентами, а именно развитие их внутреннего перемещения, студенческой внутренней мобильности, развивает и сплачивает регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростовская область расширят сотрудничество в сфере туризмаДни крымского гостеприимства открыли в ВоронежеМайские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедут

