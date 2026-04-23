Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму
Представители Крымского Федерального университета им В.И. Вернадского презентовали туристические объекты Крыма в рамках Дней крымского гостеприимства в других... РИА Новости Крым, 23.04.2026
кфу (крымский федеральный университет)
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
геннадий самохин
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Представители Крымского Федерального университета им В.И. Вернадского презентовали туристические объекты Крыма в рамках Дней крымского гостеприимства в других регионах страны. О том, как проходили встречи и мероприятия в Ростовской области и Воронеже, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Наталья Страчкова и председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.
По словам Самохина, привлечение Крымского федерального университета к Дням гостеприимства Крыма в других регионах — крайне важно, поскольку у КФУ богатый опыт, есть кафедра туризма и медико-биологическое обеспечение.
"Были представлены материалы о туризме, о гостеприимстве как для структур, связанных с туристическим бизнесом, с гостиничным делом, так и для преподавателей, студентов и руководства ведущих вузов. И, конечно, мы рассказали о научном туризме, где у нас также богатый потенциал", - рассказал гость студии.
Наталья Страчкова добавила, что подобное совмещение научных исследований, образовательного блока, бизнеса и государственного управления хорошо сказывается на восприятии Республики Крым в соседних регионах.
"Мы презентовали потенциал Крымского Федерального университета как объекта научно-популярного туризма, именно как туробъекта, а не просто образовательной организации, которая готовит кадры для этой сферы. Также презентовали крупнейшие музеи, ботанический сад имени Н. В. Багрова и пещеру "Таврида", - поделилась Наталья Страчкова.
По словам декана кафедры географии КФУ, все это вызвало непосредственный интерес со стороны местных туроператоров и турагентов, а также университетов, которые теперь могут рассматривать КФУ для реализации студенческого туризма и программ практики.
"У нас достаточно большое количество вакансий - это детские лагеря, в качестве вожатых, сотрудники отелей и санаторно-курортных комплексов Республики Крым. Студенты, даже иностранцы, выразили заинтересованность в том, чтобы приобрести новые компетенции и провести летний период на территории Крыма", - отметила она.
В свою очередь Геннадий Самохин подчеркнул, что подобный обмен студентами, а именно развитие их внутреннего перемещения, студенческой внутренней мобильности, развивает и сплачивает регионы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым и Ростовская область расширят сотрудничество в сфере туризма
Дни крымского гостеприимства открыли в Воронеже
Майские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедут
 
22:55Усиление восточного фланга НАТО и смерть Пиманова – главное
22:31Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно
22:23Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму
22:06Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену
21:49На Крым обрушился ливень с грозой и градом
21:3932 беспилотника уничтожили над Черным морем и регионами России
21:34В Крыму пациентка набросилась на врача в больнице
21:13"Диктант Победы" в этом году будут писать в России и 80 странах мира
21:01"Я будто возродилась": Повалий поблагодарила жителей Крыма
20:40В Севастополе развернули Знамя Победы
20:23Сбегал от погони: в Москве водитель на арендном авто сбил людей на тротуаре
20:19Стандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах
20:00Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
19:53Вас снова обманывают: Медведев о кредите Украине от ЕС
19:37Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение
19:25Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
19:07Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату
18:59В бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налогов
18:30Два детсада и школу закрыли в Туапсе из-за пожаров на морском терминале
18:25Умер телеведущий и режиссер Алексей Пиманов
Лента новостейМолния