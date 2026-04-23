Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России
Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России
Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России. Документ, в частности, запрещает операции с двумя российскими портами - Мурманска и Туапсе,... РИА Новости Крым, 23.04.2026
Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России

Операции с портами и запрет на услуги кибербезопасности - 20-й пакет санкций ЕС против РФ

18:05 23.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России. Документ, в частности, запрещает операции с двумя российскими портами - Мурманска и Туапсе, предоставление услуг по кибербезопасности, а также предоставление российским компаниям услуги СПГ-терминалов. Об этом сообщается в заявлении на сайте Евросовета.
Так, 20-й пакет санкций запрещает операции с двумя российскими портами - Мурманска и Туапсе, транзакции с 20 российскими банками, предоставление услуг по кибербезопасности, предоставление российским компаниям с 2027 года услуги СПГ-терминалов.
Также еврокомиссия запретила европейским компаниям продавать танкеры России и ограничила криптовалютные транзакции с Россией.
ЕС ввел и дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих России значительные доходы: некоторые виды сырья, металлы, некоторые минералы, стальной и другой металлургический лом, химикаты, изделия из вулканизированной резины и дубленые меха на сумму более 570 миллионов евро.
Кроме того, санкции расширили на 58 юридических и физических лиц, связанных с российским ВПК, и на более чем 60 предприятий, в том числе из Китая и ОАЭ.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС продолжит усиливать давление на Россию.

"ЕС принял свой 20-й пакет санкций против России. Мы продолжаем усиливать давление. Мы не остановимся", - написал он в соцсети X.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что новые ограничительные меры Евросоюза против России будут безрезультатными.
"Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", - подчеркнул Грушко.
22 апреля послы ЕС одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России.
Ранее министерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабления американских санкций действует до 16 мая.
