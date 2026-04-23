https://crimea.ria.ru/20260423/chto-voshlo-v-20-y-paket-sanktsiy-es-protiv-rossii-1155468727.html

Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России

2026-04-23T18:05

санкции против россии

санкции

новости

россия

европейский союз (ес)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142561563_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_de2f45b6dc5594dbe6ec84832a4cda8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России. Документ, в частности, запрещает операции с двумя российскими портами - Мурманска и Туапсе, предоставление услуг по кибербезопасности, а также предоставление российским компаниям услуги СПГ-терминалов. Об этом сообщается в заявлении на сайте Евросовета.Так, 20-й пакет санкций запрещает операции с двумя российскими портами - Мурманска и Туапсе, транзакции с 20 российскими банками, предоставление услуг по кибербезопасности, предоставление российским компаниям с 2027 года услуги СПГ-терминалов.Также еврокомиссия запретила европейским компаниям продавать танкеры России и ограничила криптовалютные транзакции с Россией.ЕС ввел и дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих России значительные доходы: некоторые виды сырья, металлы, некоторые минералы, стальной и другой металлургический лом, химикаты, изделия из вулканизированной резины и дубленые меха на сумму более 570 миллионов евро.Кроме того, санкции расширили на 58 юридических и физических лиц, связанных с российским ВПК, и на более чем 60 предприятий, в том числе из Китая и ОАЭ.Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС продолжит усиливать давление на Россию.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что новые ограничительные меры Евросоюза против России будут безрезультатными.22 апреля послы ЕС одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России.Ранее министерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабления американских санкций действует до 16 мая.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

