https://crimea.ria.ru/20260423/chem-kurort-zolotye-peski-rossii-privlechet-turistov-v-krym-1155468226.html
Чем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым
Курорт "Золотые пески России", который строится в Евпатории, будет обладать широкой палитрой видов отдыха и развлечений для круглогодичного привлечения... РИА Новости Крым, 23.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155467966_0:225:1920:1305_1920x0_80_0_0_f4c74f0a2cc3c7023a7da8a9d3ca68d7.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155467966_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_86aba2f93ae18fe513786950d56c106e.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
У "Золотых песков России" будет множество магнитов для туристов в Крыму – гендиректор
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым.
Курорт "Золотые пески России", который строится в Евпатории, будет обладать широкой палитрой видов отдыха и развлечений для круглогодичного привлечения туристов. Об этом рассказал генеральный директор курорта Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму"
"Курорт "Золотые пески России" закладывает в качестве "магнитов" и медицинскую, и развлекательную, и событийную составляющие. Крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, парк развлечений – все это выкладывается в общую картину, которая позволит в едином календаре для всех отелей создавать стимулы для туристов приезжать туда круглый год и многократно", – сказал Волченко.
Он отметил, что у курорта будет собственная идеология, которая сейчас прорабатывается.
"Это прежде всего семейный курорт, но это не значит, что там нечем будет заняться и молодым парам, и тем, кто приехал в одиночку. Инфраструктуру развлечений нужно спланировать так, чтобы она не простаивала ни в каком месяце в году. Это серьезная работа", - подчеркнул гендиректор курорта.
Волченко напомнил, что в рамках реализации проекта планируется построить 21 гостиничный комплекс: 19 – для отдыхающих на 8500 номеров и два – для персонала. В пик сезона при стопроцентной загрузке на курорте могут отдыхать одновременно до 20 тысяч человек. Объем государственных вложений в проект составит 13 млрд рублей, частных инвестиций – более 130 млрд рублей.
Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.
Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
