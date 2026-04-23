Чем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Чем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым
Чем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым

У "Золотых песков России" будет множество магнитов для туристов в Крыму – гендиректор

17:49 23.04.2026
 
© РИА Новости КрымГенеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко в выездной студии радио "Спутник в Крыму" в Алуште
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Курорт "Золотые пески России", который строится в Евпатории, будет обладать широкой палитрой видов отдыха и развлечений для круглогодичного привлечения туристов. Об этом рассказал генеральный директор курорта Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Курорт "Золотые пески России" закладывает в качестве "магнитов" и медицинскую, и развлекательную, и событийную составляющие. Крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, парк развлечений – все это выкладывается в общую картину, которая позволит в едином календаре для всех отелей создавать стимулы для туристов приезжать туда круглый год и многократно", – сказал Волченко.
Он отметил, что у курорта будет собственная идеология, которая сейчас прорабатывается.
"Это прежде всего семейный курорт, но это не значит, что там нечем будет заняться и молодым парам, и тем, кто приехал в одиночку. Инфраструктуру развлечений нужно спланировать так, чтобы она не простаивала ни в каком месяце в году. Это серьезная работа", - подчеркнул гендиректор курорта.
Волченко напомнил, что в рамках реализации проекта планируется построить 21 гостиничный комплекс: 19 – для отдыхающих на 8500 номеров и два – для персонала. В пик сезона при стопроцентной загрузке на курорте могут отдыхать одновременно до 20 тысяч человек. Объем государственных вложений в проект составит 13 млрд рублей, частных инвестиций – более 130 млрд рублей.
Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.
Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
