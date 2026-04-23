https://crimea.ria.ru/20260423/chem-kurort-zolotye-peski-rossii-privlechet-turistov-v-krym-1155468226.html

Чем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым

Чем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Чем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым

Курорт "Золотые пески России", который строится в Евпатории, будет обладать широкой палитрой видов отдыха и развлечений для круглогодичного привлечения... РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T17:49

2026-04-23T17:49

2026-04-23T17:49

крым

"золотые пески россии"

евпатория

туризм

туризм в крыму

отдых

отдых в крыму

вадим волченко

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155467966_0:225:1920:1305_1920x0_80_0_0_f4c74f0a2cc3c7023a7da8a9d3ca68d7.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Курорт "Золотые пески России", который строится в Евпатории, будет обладать широкой палитрой видов отдыха и развлечений для круглогодичного привлечения туристов. Об этом рассказал генеральный директор курорта Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Он отметил, что у курорта будет собственная идеология, которая сейчас прорабатывается. "Это прежде всего семейный курорт, но это не значит, что там нечем будет заняться и молодым парам, и тем, кто приехал в одиночку. Инфраструктуру развлечений нужно спланировать так, чтобы она не простаивала ни в каком месяце в году. Это серьезная работа", - подчеркнул гендиректор курорта.Волченко напомнил, что в рамках реализации проекта планируется построить 21 гостиничный комплекс: 19 – для отдыхающих на 8500 номеров и два – для персонала. В пик сезона при стопроцентной загрузке на курорте могут отдыхать одновременно до 20 тысяч человек. Объем государственных вложений в проект составит 13 млрд рублей, частных инвестиций – более 130 млрд рублей.Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, "золотые пески россии", евпатория, туризм, туризм в крыму, отдых, отдых в крыму, вадим волченко, новости крыма