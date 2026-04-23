Быстродвижущийся фронт несет в Крым дожди и заморозки - прогноз на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В четверг на полуострове преимущественно без осадков, лишь вечером быстродвижущийся атмосферный холодный фронт принесет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10…+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный 5-10м/с, днем западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +3...+7, днем +11...+14 градусов.
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В четверг на полуострове преимущественно без осадков, лишь вечером быстродвижущийся атмосферный холодный фронт принесет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с; днем усилится до 10-15 м/с, местами до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы до -2; днем +10…+14, в горах +2…+7 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10…+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный 5-10м/с, днем западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +3...+7, днем +11...+14 градусов.
