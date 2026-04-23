https://crimea.ria.ru/20260423/budanov-sdelal-zayavlenie-o-priznanii-ukrainoy-territorialnykh-poter-1155459043.html

Буданов* сделал заявление о признании Украиной территориальных потерь

Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина не пойдет на признание территориальных потерь. Об этом он сказал на киевском форуме... РИА Новости Крым, 23.04.2026

новости

политика

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136186098_220:0:1280:596_1920x0_80_0_0_8011cedc8e0b9a85a93493704479c82b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина не пойдет на признание территориальных потерь. Об этом он сказал на киевском форуме по безопасности.Он также отметил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с начала весны 2026 года российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешли 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

