Буданов* сделал заявление о признании Украиной территориальных потерь - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Буданов* сделал заявление о признании Украиной территориальных потерь
Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина не пойдет на признание территориальных потерь. Об этом он сказал на киевском форуме... РИА Новости Крым, 23.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина не пойдет на признание территориальных потерь. Об этом он сказал на киевском форуме по безопасности.Он также отметил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с начала весны 2026 года российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешли 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создаетсяЛавров сделал заявление о переговорах по УкраинеЛавров охарактеризовал мирный процесс по Украине
Буданов* сделал заявление о признании Украиной территориальных потерь

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина не пойдет на признание территориальных потерь. Об этом он сказал на киевском форуме по безопасности.
"Стремление к миру – это здравый смысл, а не проявление слабости, и никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю украинской территории", – цитируют Буданова* украинские СМИ.
Он также отметил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.
"Перестаньте верить в чудеса. Вопрос мобилизации – не вопрос, который появился неожиданно из-за каких-то там обстоятельств. Это стандартная ситуация для любой страны, которая применяет механизм мобилизации. Без мобилизации невозможно доукомплектовать войска. А страна долго в состоянии войны, все желающие уже добровольно пошли, а люди (все еще) нужны", - сказал глава офиса Зеленского.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с начала весны 2026 года российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешли 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
