Украина не пойдет на признание потери территорий – Буданов*
Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* (Внесен в России в список террористов и экстремистов)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина не пойдет на признание территориальных потерь. Об этом он сказал на киевском форуме по безопасности.
"Стремление к миру – это здравый смысл, а не проявление слабости, и никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю украинской территории", – цитируют Буданова* украинские СМИ.
Он также отметил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.
"Перестаньте верить в чудеса. Вопрос мобилизации – не вопрос, который появился неожиданно из-за каких-то там обстоятельств. Это стандартная ситуация для любой страны, которая применяет механизм мобилизации. Без мобилизации невозможно доукомплектовать войска. А страна долго в состоянии войны, все желающие уже добровольно пошли, а люди (все еще) нужны", - сказал глава офиса Зеленского.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с начала весны 2026 года российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешли 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
