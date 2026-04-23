"Боженька меня взял и вывез": Таисия Повалий о своем спасении в России
Переезд в Россию в 2022 году стал спасением после жизни на Украине, где произошел госпереворот. Об этом журналистам рассказала в четверг украинская и российская РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T15:40
Переезд в Россию из Украины стал спасением для Таисии Повалий – признание артистки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Переезд в Россию в 2022 году стал спасением после жизни на Украине, где произошел госпереворот. Об этом журналистам рассказала в четверг украинская и российская певица Таисия Повалий, сольные концерты которой сейчас проходят в Крыму.
"Я благодаря Господу поднялась. Вера и молитва вернула меня к жизни. До 2022 года я жила в Киеве, закрытая на ключ, в страхах, мне даже страшно открыть шторы. Я в страхах жила, потому что меня так запугали", – призналась Повалий.
Певица призналась, что на тот момент считала свой творческий путь оконченным, но все переменил переезд в Россию.
"Мне казалось, что моя миссия закончилась. А я еще ногу сломала – год ездила по первому этажу на стульчике на колесиках, потом COVID, и я не понимала: а что дальше? А дальше – Боженька меня взял и вывез в Россию", – рассказала певица.
