https://crimea.ria.ru/20260423/bolshe-4-millionov-rossiyskikh-semey-poluchat-novuyu-nalogovuyu-vyplatu-1155451754.html
Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату
2026-04-23T19:07
татьяна голикова
пособия и выплаты
соцвыплаты
семья
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184442_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f5a5c7421bf845c3e2e56fdebf2877b3.jpg
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_33cb2cd4c4bebdcd0b1af019f1ecb6a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Больше 4 миллионов российских семей с невысокими доходами, воспитывающих около 11 миллионов детей, смогут получить новую налоговую выплату с этого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
"Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена выплата. Она охватит более четырех миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей", – цитирует Голикову РИА Новости.
Для оформления соцподдержки необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны, уточнили в Социальном фонде РФ. Это касается как детей, так и родителей. Последние также должны быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующему обращению за выплатой.
"Кроме того, с 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми до 18 или 23 лет, которые обучаются на дневном отделении, также получат возможность оформить регулярную выплату. Заявления будут принимать до 30 сентября", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка
в этом году. Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
