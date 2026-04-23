Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату - РИА Новости Крым, 23.04.2026

Больше 4 миллионов российских семей с невысокими доходами, воспитывающих около 11 миллионов детей, смогут получить новую налоговую выплату с этого года. Об этом РИА Новости Крым, 23.04.2026

2026-04-23T19:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Больше 4 миллионов российских семей с невысокими доходами, воспитывающих около 11 миллионов детей, смогут получить новую налоговую выплату с этого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.Для оформления соцподдержки необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны, уточнили в Социальном фонде РФ. Это касается как детей, так и родителей. Последние также должны быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующему обращению за выплатой."Кроме того, с 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми до 18 или 23 лет, которые обучаются на дневном отделении, также получат возможность оформить регулярную выплату. Заявления будут принимать до 30 сентября", – добавили в сообщении.Накануне сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплатыВ Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капиталаМатвиенко сделала заявление о запрете абортов в России

