Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату
Больше 4 миллионов российских семей с невысокими доходами, воспитывающих около 11 миллионов детей, смогут получить новую налоговую выплату с этого года. Об этом РИА Новости Крым, 23.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Больше 4 миллионов российских семей с невысокими доходами, воспитывающих около 11 миллионов детей, смогут получить новую налоговую выплату с этого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
"Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена выплата. Она охватит более четырех миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей", – цитирует Голикову РИА Новости.
Для оформления соцподдержки необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны, уточнили в Социальном фонде РФ. Это касается как детей, так и родителей. Последние также должны быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующему обращению за выплатой.
"Кроме того, с 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми до 18 или 23 лет, которые обучаются на дневном отделении, также получат возможность оформить регулярную выплату. Заявления будут принимать до 30 сентября", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
Матвиенко сделала заявление о запрете абортов в России
 
19:37Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь - мнение
19:25Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
19:07Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату
18:59В бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налогов
18:30Два детсада и школу закрыли в Туапсе из-за пожаров на морском терминале
18:25Умер телеведущий и режиссер Алексей Пиманов
18:17В вузах России появится новая специальность
18:05Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России
17:49Чем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым
17:35Заморозки и сильный ветер – на Кубань идет шторм с Азовского моря
17:24Военные корабли Китая в Ормузском проливе – ждать ли столкновения с США
17:11Погоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полям
17:02Шторм остановил движение морского транспорта в Севастополе
16:39Путин впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета
16:33В Крыму семьи пропавших без вести бойцов могут пройти реабилитацию
16:21Капремонт моста на трассе Симферополь – Ялта завершат осенью
16:10"Здесь живут сильные люди"– Повалий о Крыме и воссоединении его с Россией
15:57"Белый список" дополнили IТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер
15:40"Боженька меня взял и вывез": Таисия Повалий о своем спасении в России
15:31Буданов* сделал заявление о признании Украиной территориальных потерь
Лента новостейМолния