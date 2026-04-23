Беспилотники в небе над Ялтой – жителей призвали соблюдать спокойствие - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Беспилотники в небе над Ялтой – жителей призвали соблюдать спокойствие
Беспилотники в небе над Ялтой – жителей призвали соблюдать спокойствие

Беспилотники над южным берегом Крыма – Минобороны проводит учения

08:26 23.04.2026 (обновлено: 08:44 23.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма Минобороны РФ будет проводить учения с применением беспилотников. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Ялты.
"Уважаемые жители и гости города Ялта! В первой половине дня Министерство обороны будет проводить учения с применением беспилотной техники от пгт Форос до пгт Симеиз", – говорится в сообщении ЕДДС в канале Макс.
Жителей и гостей полуострова предупредили о возможном шуме и попросили соблюдать спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
