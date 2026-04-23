"Белый список" дополнили IТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер - РИА Новости Крым, 23.04.2026
"Белый список" дополнили IТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер
"Белый список" дополнили IТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер
"Белый список" интернет-ресурсов дополнен сайтами, IТ-сервисами и приложениями организаций из разных сфер. Об этом сообщает Минцифры РФ. РИА Новости Крым, 23.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. "Белый список" интернет-ресурсов дополнен сайтами, IТ-сервисами и приложениями организаций из разных сфер. Об этом сообщает Минцифры РФ.
"В "белый список" включены сайты, IT-сервисы и приложения организаций из разных сфер. Среди них Газпромбанк, Континентальная хоккейная лига, каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар", – сказано в сообщении.
Кроме того, в список вошли клиники "Медси" и "Мать и дитя", интернет-энциклопедия "Рувики", Роскачество, операторы связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile, онлайн-кинотеатр Premier, компании "Росатом", "Ростех", "Роснефть" и "Норникель", IT-компании 1С, "Труконф", "Цифровые решения регионов" и АО "ГЛОНАСС".
Общероссийский народный фронт, российское общество "Знание", добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтерская некоммерческая организация "Дoбpo.pф" тоже вошли в перечень.
Также пополнили список гипермаркеты "Лента" и "Окей",️ служба доставки "Достависта", сеть предприятий быстрого питания "Додо Пицца", добавили в публикации.
Платформа кадрового электронного документооборота HRlink, Федеральное казначейство и Государственная информационная система электронных перевозочных документов теперь тоже работают при ограничениях мобильного интернета. А среди новых СМИ – телеканал 360°, парламентское телевидение "Дума ТВ" и телеканал Соловьев Live, онлайн-СМИ Sport24.
"Всего в перечне более 500 российских сервисов, среди них – самые популярные по данным независимого измерения. Все они отвечают требованиям безопасности. Важное условие попадания в список – расположение всех вычислительных мощностей на территории России", – подчеркнули специалисты.
Перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью. Решение о внесении каждого ресурса в "белый список" принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности, напомнили в Минцифры.
Ранее в "белый список" включены новые сервисы – российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов.
"Белый список" – перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.
