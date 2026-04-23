Авто стало грудой металла: стали известны подробности жуткого ДТП в Симферополе
Авто стало грудой металла: стали известны подробности жуткого ДТП в Симферополе
10:43 23.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка слетела с дороги и снесла дорожное ограждение, пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла в ночь на четверг на проспекте Победы.
"По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Honda Integra, двигаясь по Кечкеметской в направлении улицы Бородина, допустил съезд с проезжей части вправо, в результате чего авто наехало на металлическое дорожное ограждение", - рассказали в ведомстве.
В результате аварии водитель получил травмы и был экстренно госпитализирован. Как рассказали РИА Новости Крым в минздраве республики, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

"В результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, в настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
