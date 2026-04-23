Атака ВСУ на Самарскую область – что известно о жертвах нового теракта
Жертвой ВСУ в Самарской области стала жительница Новокуйбышевска – губернатор
14:41 23.04.2026 (обновлено: 15:22 23.04.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Погибшей в результате очередной массированной атаки на Самарскую область оказалась женщина – жительница Новокуйбышевска. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Украинские беспилотники атаковали Самарскую область в ночь на четверг, сообщал ранее глава региона.
"Более десятка вражеских беспилотников были подавлены и уничтожены на территории нескольких городов региона. В Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина", – написал губернатор в своем канале в Мах.
Кроме того, есть пострадавшие, часть из которых госпитализированы. Семье погибшей и всем пострадавшим правительство Самарской области окажет помощь, в том числе материальную, подчеркнул губернатор.
Также повреждения получила гражданская инфраструктура. Сейчас проводится оценка ущерба.
Средства ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, в том числе, над Самарской областью, сообщали ранее в Минобороны РФ.
Накануне украинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.
