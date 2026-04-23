Рейтинг@Mail.ru
Армия России продвигается вперед и оставляет ВСУ без боеприпасов - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/armiya-rossii-prodvigaetsya-vpered-i-ostavlyaet-vsu-bez-boepripasov-1155454264.html
Армия России продвигается вперед и оставляет ВСУ без боеприпасов
Армия России продвигается вперед и расширяет буферную зону на Украине. Российские бойцы разбивают украинскую военную технику и склады с боеприпасами. Киевский... РИА Новости Крым, 23.04.2026
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155454565_0:253:3190:2048_1920x0_80_0_0_5a0a8cf6fb2e201337cbce8bbd9eb52c.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155454565_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_222195c8134df230d915e7054bd52c1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Армия России продвигается вперед и оставляет ВСУ без боеприпасов

14:11 23.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед и расширяет буферную зону на Украине. Российские бойцы разбивают украинскую военную технику и склады с боеприпасами. Киевский режим потерял 1325 боевиков за сутки спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортер, 18 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.
Группировки войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в Днепропетровской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
