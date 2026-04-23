Армия России продвигается вперед и оставляет ВСУ без боеприпасов

2026-04-23T14:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед и расширяет буферную зону на Украине. Российские бойцы разбивают украинскую военную технику и склады с боеприпасами. Киевский режим потерял 1325 боевиков за сутки спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортер, 18 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.Группировки войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в Днепропетровской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борщ от "Бобра" и встреча с "Призраком": как волонтеры из Керчи помогают бойцам в ДНРНа воре и шапка горит: Лавров о реакции ФРГ на сведения о заводах дроновПочему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение

