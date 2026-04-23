Какой сегодня праздник: 23 апреля

В эту среду, 23 апреля, отмечают Всемирный день книг и авторского права, а также День немецкого пива. А еще считается, что в этот день родился Уильям Шекспир.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В эту среду, 23 апреля, отмечают Всемирный день книг и авторского права, а также День немецкого пива. А еще считается, что в этот день родился Уильям Шекспир.Что празднуют в мире23 апреля под эгидой ЮНЕСКО празднуют Всемирный день книг и авторского права. Он был учрежден в 1996 году.Кроме этого, в мире отмечают два похожих праздника: День английского языка в ООН, дата которого была выбрана как "традиционно отмечаемый день рождения и дата смерти английского поэта Уильяма Шекспира". Аналогичный праздник – День испанского языка в ООН, который в 2009 году учредили также и в Институте Сервантеса.В России – День велосипедиста, в Германии – День немецкого пива, а в Турции – День национальной независимости и детей, а в Испании – День влюбленных.Знаменательные событияВ 303 году по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили воина Георгия Победоносца, который был причислен церковью к лику святых. В русской народной культуре Георгия почитают покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. Кроме этого, Георгий Победоносец считается покровителем российской столицы и изображен на гербе Москвы.В 1836 году в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала "Современник", который основал русский поэт Александр Пушкин. В нем публиковались стихи, проза, критические, исторические и другие материалы.В 1889 году русский писатель Антон Чехов в своем письме к брату Александру написал знаменитую фразу: "Краткость – сестра таланта".В 1907 году американский писатель и журналист Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на построенном по собственным чертежам судне "Снарк". Путешествие должно было продлиться семь лет, однако было прервано из-за болезни Лондона.В 1951 году в СССР учрежден Олимпийский комитет. Это означало, что спортивные организации страны были включены в международное сообщество.В 1965 году в космос был запущен первый советский спутник связи "Молния-1". Всего на орбиту отправили пять экспериментальных аппаратов для создания линии дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком.В 1991 году во время встречи в Ново-Огарево президента СССР Михаила Горбачева и руководителей девяти республик было подписано заявление о принципах нового Союзного договора, который так и не реализовали.В 2018 году премьер-министр Армении, бывший президент страны Серж Саргсян подал в отставку. Этому предшествовали народные протесты, охватившие всю страну. "Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране", – цитировала пресс-служба Саргсяна его заявление.Кто родилсяСчитается, что 23 апреля 1564 года на свет появился английский поэт и драматург Уильям Шекспир. Однако точная дата его рождения до сих пор остается неизвестной.В 1853 году родился немецкий физик теоретик, основоположник квантовой физики Макс Планк. Его научные труды посвящены в том числе термодинамике и теории теплового излучения.В 1867 году родился датский врач-патолог Йоханесс Фибигер, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Его работы способствовали развитию экспериментальной онкологии.В 1891 году родился русский и советский композитор Сергей Прокофьев. Он создал собственный новаторский стиль. Многие сочинения Прокофьева вошли в список достояний мировой музыкальной культуры, например как Первая, Пятая и Седьмая симфонии, балет "Ромео и Джульетта" и другие.В 1896 году родился венгерский писатель антифашист Мате Залка, в честь которого названы улицы в разных странах и городах.Также 23 апреля - день рождения русского поэта, одного из создателей образа Козьмы Пруткова Владимира Жемчужникова, французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Мориса Дрюона, актера театра и кино, театрального режиссера, педагога, народного артиста СССР Ивана Берсенева, российского актера театра и кино Льва Прыгунова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

