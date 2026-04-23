154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы
Средства ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, а также над Азовским и Черным... РИА Новости Крым, 23.04.2026
2026-04-23T07:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Азовским и Черным морями, территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, перечислили в российском военном ведомстве.Ранее в четверг губернатор Михаил Развожаев сообщил, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Севастополь – над городом сбили 15 вражеских БПЛА.Вторые сутки подряд дроны ВСУ бьют по Самарской области – погиб человек в Новокуйбышевске, также есть раненые, сообщил в четверг утром губернатор региона Вячеслав Федорищев.Сутками ранее в ночь на среду средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над Черным морем.
07:22 23.04.2026 (обновлено: 07:36 23.04.2026)