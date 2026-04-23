154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы

154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы - РИА Новости Крым, 23.04.2026

154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы

Средства ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, а также над Азовским и Черным...

2026-04-23T07:22

2026-04-23T07:22

2026-04-23T07:36

новости крыма

крым

азовское море

черное море

астраханская область

белгородская область

брянская область

волгоградская область

воронежская область

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Азовским и Черным морями, территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, перечислили в российском военном ведомстве.Ранее в четверг губернатор Михаил Развожаев сообщил, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Севастополь – над городом сбили 15 вражеских БПЛА.Вторые сутки подряд дроны ВСУ бьют по Самарской области – погиб человек в Новокуйбышевске, также есть раненые, сообщил в четверг утром губернатор региона Вячеслав Федорищев.Сутками ранее в ночь на среду средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над Черным морем.

крым

азовское море

черное море

астраханская область

белгородская область

брянская область

волгоградская область

воронежская область

курская область

нижегородская область

ростовская область

самарская область

новости крыма, крым, азовское море, черное море, астраханская область, белгородская область, брянская область, волгоградская область, воронежская область, курская область, нижегородская область, ростовская область, самарская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)