Рейтинг@Mail.ru
154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы - РИА Новости Крым, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260423/154-bespilotnika-atakovali-nochyu-krym-i-drugie-rossiyskie-regiony-1155443649.html
154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы
2026-04-23T07:22
2026-04-23T07:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Азовским и Черным морями, территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, перечислили в российском военном ведомстве.Ранее в четверг губернатор Михаил Развожаев сообщил, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Севастополь – над городом сбили 15 вражеских БПЛА.Вторые сутки подряд дроны ВСУ бьют по Самарской области – погиб человек в Новокуйбышевске, также есть раненые, сообщил в четверг утром губернатор региона Вячеслав Федорищев.Сутками ранее в ночь на среду средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнениеДесятки беспилотников ударили по Ростовской областиЮжная часть Запорожской области обесточена из-за атаки ВСУ - Балицкий
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_65:0:487:316_1920x0_80_0_0_59dacc7e9ac6a7171a4c28651dc0cc23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
07:22 23.04.2026 (обновлено: 07:36 23.04.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 22 апреля до 7:00 мск 23 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Азовским и Черным морями, территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, перечислили в российском военном ведомстве.
Ранее в четверг губернатор Михаил Развожаев сообщил, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Севастополь – над городом сбили 15 вражеских БПЛА.
Вторые сутки подряд дроны ВСУ бьют по Самарской области – погиб человек в Новокуйбышевске, также есть раненые, сообщил в четверг утром губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Сутками ранее в ночь на среду средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над Черным морем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
