Звездопад Лириды в Крыму – в ночь на четверг ученые ожидают пик потока

Звездопад Лириды в Крыму – в ночь на четверг ученые ожидают пик потока - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Пик метеорного потока Лириды ожидают в Крыму в ночь на 23 апреля. Красоту можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 22.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Пик метеорного потока Лириды ожидают в Крыму в ночь на 23 апреля. Красоту можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Если есть чистое небо и вид на восток, то можно ближе к полуночи минут пять посмотреть небо около звезды Вега. Звезды падают из этого сектора, уточнили ученые.Ранее сообщалось, что яркие вспышки на небе во время пика метеорного потока Лириды в ночь на 22 апреля можно будет увидеть в Крыму невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за звездопадом в предрассветные часы.А 18-19 апреля жители Крымского полуострова наблюдали редкое астрономическое явление – парад планет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаКрымские ученые высчитали вероятность столкновения кометы с СолнцемАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"

