Звездопад Лириды в Крыму – в ночь на четверг ученые ожидают пик потока
2026-04-22T20:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Пик метеорного потока Лириды ожидают в Крыму в ночь на 23 апреля. Красоту можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Сегодня пик звездопада Лириды. Роботизированные системы насчитывают в данный момент уже около 40 падающих звезд в час, но это по всему небу без облаков, да еще и включая все, даже самые слабые, пылинки", – сказано в сообщении.
Если есть чистое небо и вид на восток, то можно ближе к полуночи минут пять посмотреть небо около звезды Вега. Звезды падают из этого сектора, уточнили ученые.
Ранее сообщалось, что яркие вспышки на небе во время пика метеорного потока Лириды в ночь на 22 апреля можно будет увидеть в Крыму невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за звездопадом в предрассветные часы.
А 18-19 апреля жители Крымского полуострова наблюдали редкое астрономическое явление – парад планет.
