Жителю Керчи грозит 5 лет колонии за публичные призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Жителю Керчи грозит 5 лет колонии за публичные призывы к экстремизму
Жителю Керчи грозит 5 лет колонии за публичные призывы к экстремизму
2026
Жителю Керчи грозит 5 лет колонии за публичные призывы к экстремизму

Жителю Керчи грозит до 5 лет лишения свободы за призывы к экстремизму в Интернете – ФСБ

15:46 22.04.2026 (обновлено: 15:48 22.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. До пяти лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю Керчи за онлайн-призывы к экстремистской деятельности против жителей Кавказа и Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Ознакомившись с рядом видеозаписей, мужчина разместил в сети интернет оскорбительные высказывания, призывавшие к насильственным действиям в отношении представителей республик Кавказа и Средней Азии", - сказано в сообщении.
Экспертиза подтвердила лингвистические признаки призыва к насилию по признаку национальности. Уголовное дело открыто по статье о призывах к экстремизму с санкцией в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
