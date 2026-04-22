Житель Ялты нашел сумку с деньгами и получил уголовное дело за кражу - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Житель Ялты нашел на остановке сумку с деньгами, забрал ее себе и получил уголовное дело о краже. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма. РИА Новости Крым, 22.04.2026

кража

новости

крым

новости крыма

ялта

мвд по республике крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Житель Ялты нашел на остановке сумку с деньгами, забрал ее себе и получил уголовное дело о краже. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным ведомства, в полицию о пропаже заявил 54-летний местный житель. По словам заявителя, в один из дней он ожидал маршрутку, положил на лавочку рядом несколько пакетов и сумку, в которой находились 160 тысяч рублей.Подозреваемого в краже оперативно установили и задержали. По словам 49-летнего задержанного, он проезжал мимо остановки на своем авто, заметил бесхозную сумку, остановился и забрал ее, а когда нашел внутри крупную сумму, решил оставить деньги себе.Сумку с деньгами нашли по месту жительства злоумышленника и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

