Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260422/zhitel-yalty-nashel-sumku-s-dengami-i-poluchil-ugolovnoe-delo-za-krazhu-1155425521.html
Житель Ялты нашел сумку с деньгами и получил уголовное дело за кражу
кража
новости
крым
новости крыма
ялта
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149749993_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_398b854e737d56a86158368806aeb344.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149749993_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c07251da494e0b81c0e0aacc9cb3e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кража, новости, крым, новости крыма, ялта, мвд по республике крым
14:37 22.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПортфель
Портфель - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Житель Ялты нашел на остановке сумку с деньгами, забрал ее себе и получил уголовное дело о краже. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.
По данным ведомства, в полицию о пропаже заявил 54-летний местный житель. По словам заявителя, в один из дней он ожидал маршрутку, положил на лавочку рядом несколько пакетов и сумку, в которой находились 160 тысяч рублей.
"Когда общественный транспорт подъехал, мужчина взял пакеты с лавочки и, не заметив, оставил сумку на месте. Спустя короткое время он вернулся, чтобы забрать свои вещи, однако, сумки уже не было", – сообщили в полиции обстоятельства дела.
Подозреваемого в краже оперативно установили и задержали. По словам 49-летнего задержанного, он проезжал мимо остановки на своем авто, заметил бесхозную сумку, остановился и забрал ее, а когда нашел внутри крупную сумму, решил оставить деньги себе.
Сумку с деньгами нашли по месту жительства злоумышленника и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КражаНовостиКрымНовости КрымаЯлтаМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
