Женщина и ребенок погибли под завалами жилого дома в Сызрани
Из-под завалов разрушенного дома в Сызрани подняли тела женщины и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 22.04.2026
10:22 22.04.2026 (обновлено: 10:23 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Из-под завалов разрушенного дома в Сызрани подняли тела женщины и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
О том, что из-под завалов обрушившегося после атаки ВСУ подъезда дома в Сызрани извлечены тела двух человек ранее в среду сообщили в МЧС России.
"В Сызрани после атаки вражеского дрона погибли двое: взрослая женщина и ребенок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горе", - написал Федорищев в своем канале в МАХ.
Он подчеркнул, что родным погибших будет оказана моральная и материальная помощь.
Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщал ранее Федорищев. Из под завалов были спасены 4 человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12.
