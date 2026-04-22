Женщина и ребенок погибли под завалами жилого дома в Сызрани
Из-под завалов разрушенного дома в Сызрани подняли тела женщины и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 22.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Из-под завалов разрушенного дома в Сызрани подняли тела женщины и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.О том, что из-под завалов обрушившегося после атаки ВСУ подъезда дома в Сызрани извлечены тела двух человек ранее в среду сообщили в МЧС России.Он подчеркнул, что родным погибших будет оказана моральная и материальная помощь.Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщал ранее Федорищев. Из под завалов были спасены 4 человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12.
сызрань, происшествия, новости, атаки всу, вячеслав федорищев
10:22 22.04.2026 (обновлено: 10:23 22.04.2026)