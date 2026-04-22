Замдиректора парка "Патриот" арестован по делу о взятке в 18 миллионов рублей

Заместитель генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталий Мелимук арестован по обвинению в получении взятки в 18 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T10:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Заместитель генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталий Мелимук арестован по обвинению в получении взятки в 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.По данным следствия, в декабре 2025 года государственным заказчиком с компанией "Гермес" были заключены контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка "Патриот" в Московской области и филиала в Кронштадте Санкт-Петербурга на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 миллионов рублей от генерального директора компании "Гермес" за общее покровительство и оказание содействия в заключении контрактов.В ведомстве подчеркнули, что следователи собирают доказательства и устанавливают причастных к преступлению.Раннее был задержан министр тарифной политики Красноярского края по подозрению в получении крупной взятки. Факт правонарушения имел место в 2022 году, когда подозреваемый работал министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.Также ранее сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы администрации Сочи и двух руководителей департаментов мэрии курортного города.

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, взятка