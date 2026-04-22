Зачем Европе нужна война с Россией – мнение
Ранее президент России Владимир Путин не раз говорил, что заявления о якобы планах РФ напасть на НАТО являются "невероятной ложью", но в то же время заявлял о готовности страны ответить на милитаризацию Европы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым.
Военный конфликт с Россией является для Европы единственным способом реанимировать свое производство и спасти экономику в условиях установления нового миропорядка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политический обозреватель Андрей Перла, отметив при этом, что никакое миролюбие со стороны РФ не сделает Европу более толерантной по отношению к нам.
Накануне Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) опубликовала отчет за 2025 год, в котором указала, что России уже через год после завершения боевых действий на Украине сможет нарастить достаточный военный потенциал для "регионального конфликта" против НАТО, к которому сейчас готовится. Целью РФ, согласно документу, является не военное поражение альянса, а "политический раскол путем ограниченных территориальных приобретений".
Полезный бумажный тигр для Европы
По мнению Андрея Перлы, формирование из России образа врага – "это очень полезный для Европы бумажный тигр".
Он позволяет вкладывать деньги в развитие военно-промышленного комплекса, а это единственное, что сегодня способно спасти промышленность, а с ней и экономику Европы, считает эксперт.
"Европа столкнулась с необходимостью заново создавать свою промышленность, которая получила тяжелейший удар во время СВО", – сказал Перла.
Так, например, с сокращением экспорта российских удобрений цена производства в Европе стала неподъемно высокой, а после того, как РФ перестала покупать в значимых количествах европейские автомобили, они стали слишком дорогими и плохо конкурентными на мировом рынке по сравнению даже с китайскими, химическое производство в Европе и вовсе остановилось, добавил эксперт.
Но еще задолго и на протяжении десятилетий, начиная с 1990-го года, Европа становилась все менее индустриальной, и сегодня, в условиях переустройства миропорядка, оказалась попросту у разбитого корыта, отметил Перла.
"Она, по сути, паразитировала на странах третьего мира, особенно Юго-Восточной Азии, куда переносила свои производства, а сама снимала сливки. Это возможно в глобальном мире, где существуют финансовые центры, куда стекаются все деньги мира. И это совершенно невозможно в мире, где существуют независимые государства", – пояснил он.
Таким образом сегодня перед Европой стоит жизненно важная задача – добиться экономического роста и привычного ранее благосостояния населения, не имея для этого ничего, кроме возможности развивать военное производство, сказал Перла.
"Потому что чем больше вы производите вооружений, тем больше это становится локомотивом для развития экономики. Но вооружения на хлеб не намажешь. Их нельзя производить просто так, а можно только для войны. Значит, нужен враг. Причем такой, по поводу которого сограждане уверены, что да, на нас скоро нападут – надо готовиться и защищаться", – сказал Перла.
И в этом смысле РФ – наилучший кандидат на роль для Европы, отметил он.
"Иран слишком далеко. С Турцией воевать вроде как нет смысла. Ну не с Америкой же за Гренландию воевать, в самом деле. А с кем еще? Посмотрите на это дело с точки зрения бюргера в каком-нибудь Бонне. Кто у него враг? Кроме России, никто не просматривается. Поэтому для развития военной промышленности и экономики Европа должна быть уверена, что вот-вот начнется война с Россией", – резюмировал эксперт.
Конфликт с РФ как смысл существования
Еще одна причина, объясняющая "необходимость" конфликта Европы с Россией, сводится к смыслу существования некоторых европейских государств, добавил Перла.
"Есть силы, которые постоянно эти настроения подогревают, так как в принципе не способны существовать без вражды с Россией. Это в первую очередь маленькие прибалтийские страны. Смысла их существования вообще никакого нет, если они не являются форпостом Европы и НАТО против "страшного русского медведя". Если русский медведь нестрашный и не смотрит в их сторону, то непонятно зачем они вообще нужны", – прокомментировал он.
Не баг, а фича
Таким образом, "никакое миролюбие со стороны России не сделают Европу более толерантной по отношению к нам", считает эксперт.
"Они нас ненавидят, потому что это способ их существования. Это несущая конструкция единой Европы. "Не баг, а фича" (не ошибка, а функция – ред.), как раньше говорили программисты. Они не просто хотят войны – это единственный стержень, на котором держится сегодня и европейская экономика, и социальная политика, и все остальное", – сказал Перла.
Люди, которые занимаются подогреванием конфликта Европы с Россией, считают, что в любой момент смогут "прикрутить фитилек или, наоборот, заставить пламя разгораться, но не довести до пожара, то есть настоящей войны", поддерживая жизнь в бесконечном периоде эскалации напряженности, подчеркнул он. Но есть одна проблема, заметил эксперт.
"И проблема эта в том, что, как показывает нам пример Ирана и его взаимоотношения с Соединенными Штатами и Израилем, так не получается: у кого-то палец на курке дрожит, и начинается война по-настоящему, уже не бумажная. И в наших отношениях с Европой эта опасность тоже существует, причем именно с их стороны", – сказал Перла.
К сожалению, что до тех пор, пока Россия не бьет и не показывает, что готова к войне, Европа будет продолжать двигаться в этом направлении, считает он, но мы не прекращаем и попыток заставить одуматься наших соседей.
Как раз чтобы остудить горячие головы, Министерство обороны России не так давно опубликовало список адресов перспективных целей на территории стран Евросоюза
– заводов, которые производят дроны для Украины, отметил он.
"Там шесть пунктов, по-моему, было, из которых два в Германии, один в Дании, еще где-то в Латвии и так далее... Тем самым Россия сказала: "Мы действительно можем это сделать". Мое мнение: нам придется это сделать. Но и после мир, дружба, жвачка не настанут. В самом лучшем случае мы будем жить долго в ситуации холодной войны, когда Россию от Европы отделяют линии укреплений с той и другой стороны. Никаких поездок на выходные в Венецию не будет. Это время ушло", – делает вывод эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин не раз говорил, что заявления о якобы планах РФ напасть на НАТО являются "невероятной ложью", но в то же время заявлял о готовности страны ответить на милитаризацию Европы.
