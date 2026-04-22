https://crimea.ria.ru/20260422/zachem-evrope-nuzhna-voyna-s-rossiey--mnenie-1155423849.html

Зачем Европе нужна война с Россией – мнение

Зачем Европе нужна война с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Зачем Европе нужна война с Россией – мнение

Военный конфликт с Россией является для Европы единственным способом реанимировать свое производство и спасти экономику в условиях установления нового... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T19:38

2026-04-22T19:38

2026-04-22T19:38

андрей перла

мнения

политика

европа

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145262700_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_5c5229471bcb64d1766f677977f7e590.jpg

Кому нужна война Европы и России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Военный конфликт с Россией является для Европы единственным способом реанимировать свое производство и спасти экономику в условиях установления нового миропорядка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла, отметив при этом, что никакое миролюбие со стороны РФ не сделает Европу более толерантной по отношению к нам.Накануне Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) опубликовала отчет за 2025 год, в котором указала, что России уже через год после завершения боевых действий на Украине сможет нарастить достаточный военный потенциал для "регионального конфликта" против НАТО, к которому сейчас готовится. Целью РФ, согласно документу, является не военное поражение альянса, а "политический раскол путем ограниченных территориальных приобретений".Полезный бумажный тигр для ЕвропыПо мнению Андрея Перлы, формирование из России образа врага – "это очень полезный для Европы бумажный тигр".Он позволяет вкладывать деньги в развитие военно-промышленного комплекса, а это единственное, что сегодня способно спасти промышленность, а с ней и экономику Европы, считает эксперт.Так, например, с сокращением экспорта российских удобрений цена производства в Европе стала неподъемно высокой, а после того, как РФ перестала покупать в значимых количествах европейские автомобили, они стали слишком дорогими и плохо конкурентными на мировом рынке по сравнению даже с китайскими, химическое производство в Европе и вовсе остановилось, добавил эксперт.Но еще задолго и на протяжении десятилетий, начиная с 1990-го года, Европа становилась все менее индустриальной, и сегодня, в условиях переустройства миропорядка, оказалась попросту у разбитого корыта, отметил Перла."Она, по сути, паразитировала на странах третьего мира, особенно Юго-Восточной Азии, куда переносила свои производства, а сама снимала сливки. Это возможно в глобальном мире, где существуют финансовые центры, куда стекаются все деньги мира. И это совершенно невозможно в мире, где существуют независимые государства", – пояснил он.Таким образом сегодня перед Европой стоит жизненно важная задача – добиться экономического роста и привычного ранее благосостояния населения, не имея для этого ничего, кроме возможности развивать военное производство, сказал Перла.И в этом смысле РФ – наилучший кандидат на роль для Европы, отметил он."Иран слишком далеко. С Турцией воевать вроде как нет смысла. Ну не с Америкой же за Гренландию воевать, в самом деле. А с кем еще? Посмотрите на это дело с точки зрения бюргера в каком-нибудь Бонне. Кто у него враг? Кроме России, никто не просматривается. Поэтому для развития военной промышленности и экономики Европа должна быть уверена, что вот-вот начнется война с Россией", – резюмировал эксперт.Конфликт с РФ как смысл существованияЕще одна причина, объясняющая "необходимость" конфликта Европы с Россией, сводится к смыслу существования некоторых европейских государств, добавил Перла."Есть силы, которые постоянно эти настроения подогревают, так как в принципе не способны существовать без вражды с Россией. Это в первую очередь маленькие прибалтийские страны. Смысла их существования вообще никакого нет, если они не являются форпостом Европы и НАТО против "страшного русского медведя". Если русский медведь нестрашный и не смотрит в их сторону, то непонятно зачем они вообще нужны", – прокомментировал он.Не баг, а фичаТаким образом, "никакое миролюбие со стороны России не сделают Европу более толерантной по отношению к нам", считает эксперт.Люди, которые занимаются подогреванием конфликта Европы с Россией, считают, что в любой момент смогут "прикрутить фитилек или, наоборот, заставить пламя разгораться, но не довести до пожара, то есть настоящей войны", поддерживая жизнь в бесконечном периоде эскалации напряженности, подчеркнул он. Но есть одна проблема, заметил эксперт."И проблема эта в том, что, как показывает нам пример Ирана и его взаимоотношения с Соединенными Штатами и Израилем, так не получается: у кого-то палец на курке дрожит, и начинается война по-настоящему, уже не бумажная. И в наших отношениях с Европой эта опасность тоже существует, причем именно с их стороны", – сказал Перла.К сожалению, что до тех пор, пока Россия не бьет и не показывает, что готова к войне, Европа будет продолжать двигаться в этом направлении, считает он, но мы не прекращаем и попыток заставить одуматься наших соседей.Как раз чтобы остудить горячие головы, Министерство обороны России не так давно опубликовало список адресов перспективных целей на территории стран Евросоюза – заводов, которые производят дроны для Украины, отметил он."Там шесть пунктов, по-моему, было, из которых два в Германии, один в Дании, еще где-то в Латвии и так далее... Тем самым Россия сказала: "Мы действительно можем это сделать". Мое мнение: нам придется это сделать. Но и после мир, дружба, жвачка не настанут. В самом лучшем случае мы будем жить долго в ситуации холодной войны, когда Россию от Европы отделяют линии укреплений с той и другой стороны. Никаких поездок на выходные в Венецию не будет. Это время ушло", – делает вывод эксперт.Ранее президент России Владимир Путин не раз говорил, что заявления о якобы планах РФ напасть на НАТО являются "невероятной ложью", но в то же время заявлял о готовности страны ответить на милитаризацию Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз запретит въезд ветеранам СВОСтанет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном Шойгу предостерег Кишенев и Киев от обострения в Приднестровье

европа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей перла, мнения, политика, европа, россия