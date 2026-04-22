Выросло число раненых в Сызрани после обрушения подъезда дома из-за удара ВСУ
новости, сызрань, самарская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
07:47 22.04.2026 (обновлено: 08:04 22.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, Об этом сообщили в МЧС РФ.
Украинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. В результате атаки частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома.
"По предварительной информации, при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе двое детей", – сказано в сообщении.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты МЧС России обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника, проинформировали спасатели.
К месту происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России, в том числе специалисты Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области.
Глава МЧС России Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ.
