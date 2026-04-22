Выросло число раненых в Сызрани после обрушения подъезда дома из-за удара ВСУ - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Выросло число раненых в Сызрани после обрушения подъезда дома из-за удара ВСУ
2026-04-22T07:47
2026-04-22T08:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, Об этом сообщили в МЧС РФ.Украинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. В результате атаки частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома.Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты МЧС России обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника, проинформировали спасатели.К месту происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России, в том числе специалисты Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области.Глава МЧС России Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Сызрани после обрушения подъезда дома из-за удара ВСУ пострадали 11 человек

07:47 22.04.2026 (обновлено: 08:04 22.04.2026)
 
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, Об этом сообщили в МЧС РФ.
Украинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. В результате атаки частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома.
"По предварительной информации, при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе двое детей", сказано в сообщении.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты МЧС России обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника, проинформировали спасатели.
К месту происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России, в том числе специалисты Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области.
Глава МЧС России Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ.
