Выплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Выплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму
Выплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Выплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму
Более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году, сообщает во вторник пресс-служба Отделения Социального Фонда... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T13:22
2026-04-22T13:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году, сообщает во вторник пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым."Отделение СФР по Республике Крым обеспечило единовременными выплатами при рождении детей более 2200 работающих и порядка 800 неработающих родителей региона с начала 2026 года", – сказано в релизе.Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 руб.Подать заявление необходимо в течение шести месяцев с рождения ребенка через единый портал Госуслуг, лично в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР. Решение о назначении пособия принимается в течение десяти рабочих дней, а выплата средств осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты.С 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщала ранее пресс-служба Соцфонда РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процентаНазваны условия назначения пенсии в 2026 годуСколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
отделение социального фонда россии по республике крым, выплаты и компенсации, соцвыплаты, семья, крым, новости крыма
Выплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму

Три тысячи крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка – СФР

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году, сообщает во вторник пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.
"Отделение СФР по Республике Крым обеспечило единовременными выплатами при рождении детей более 2200 работающих и порядка 800 неработающих родителей региона с начала 2026 года", – сказано в релизе.
Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 руб.
"Для работающих родителей пособие проактивно назначается и выплачивается в течение десяти рабочих дней со дня поступления сведений о государственной регистрации рождения из реестра ЗАГС. Выплата осуществляется через кредитную или иную организацию, указанную в сведениях о застрахованном лице. Для неработающих родителей оформление пособия носит заявительный характер", – указали в СФР.
Подать заявление необходимо в течение шести месяцев с рождения ребенка через единый портал Госуслуг, лично в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР. Решение о назначении пособия принимается в течение десяти рабочих дней, а выплата средств осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты.
С 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщала ранее пресс-служба Соцфонда РФ.
