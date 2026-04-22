https://crimea.ria.ru/20260422/vyplaty-pri-rozhdenii-rebenka--kak-oformit-v-krymu-1155388256.html

Выплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму

Более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году, сообщает во вторник пресс-служба Отделения Социального Фонда... РИА Новости Крым, 22.04.2026

отделение социального фонда россии по республике крым

выплаты и компенсации

соцвыплаты

семья

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155059254_0:56:1152:704_1920x0_80_0_0_1007de1bfacd22e0b5ce0f00ac3193ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году, сообщает во вторник пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым."Отделение СФР по Республике Крым обеспечило единовременными выплатами при рождении детей более 2200 работающих и порядка 800 неработающих родителей региона с начала 2026 года", – сказано в релизе.Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 руб.Подать заявление необходимо в течение шести месяцев с рождения ребенка через единый портал Госуслуг, лично в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР. Решение о назначении пособия принимается в течение десяти рабочих дней, а выплата средств осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты.С 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщала ранее пресс-служба Соцфонда РФ.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

