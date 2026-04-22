ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.04.2026
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.04.2026
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей
ВТБ предоставил группе компаний "Интерстрой" более 11 миллиардов рублей на реализацию семи жилых и апартаментных проектов в Крыму и Севастополе, сообщает... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T16:04
2026-04-22T16:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. ВТБ предоставил группе компаний "Интерстрой" более 11 миллиардов рублей на реализацию семи жилых и апартаментных проектов в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.Строительство жилой и туристической недвижимости планируется в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Николаевке и Севастополе.В Евпатории застройщик возведет жилой комплекс "Сезоны". Также в городе строится апарт-отель на улице Революции, который будет работать под управлением федерального оператора Cosmos Hotel Group. Апарт-комплекс "Альморе" построят в Николаевке.Жилой комплекс "Утесов" в Феодосии реализуется в курортной части Крыма. В Симферополе строятся ЖК "Небо" и мультиформатный малоэтажный комплекс "Листория". В Севастополе, в районе Орловки, ведется строительство апартаментного комплекса "Песок и море", расположенного на первой береговой линии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. ВТБ предоставил группе компаний "Интерстрой" более 11 миллиардов рублей на реализацию семи жилых и апартаментных проектов в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.
Строительство жилой и туристической недвижимости планируется в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Николаевке и Севастополе.
В Евпатории застройщик возведет жилой комплекс "Сезоны". Также в городе строится апарт-отель на улице Революции, который будет работать под управлением федерального оператора Cosmos Hotel Group. Апарт-комплекс "Альморе" построят в Николаевке.
Жилой комплекс "Утесов" в Феодосии реализуется в курортной части Крыма. В Симферополе строятся ЖК "Небо" и мультиформатный малоэтажный комплекс "Листория". В Севастополе, в районе Орловки, ведется строительство апартаментного комплекса "Песок и море", расположенного на первой береговой линии.
"В Крыму продолжается активное обновление жилищного фонда, чему способствует высокий интерес к современному жилью со стороны местных жителей и покупателей из других регионов. Существенную роль в этом играет банковское финансирование", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
