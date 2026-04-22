https://crimea.ria.ru/20260422/vtb-profinansiroval-stroitelstvo-zhk-v-krymu-na-11-mlrd-rubley-1155430404.html

ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей

ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.04.2026

ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей

ВТБ предоставил группе компаний "Интерстрой" более 11 миллиардов рублей на реализацию семи жилых и апартаментных проектов в Крыму и Севастополе, сообщает... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T16:04

2026-04-22T16:04

2026-04-22T16:04

втб

крым

новости крыма

общество

сергей билецкий

строительство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148752909_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b90d6cbf47eb9bdd29e390856b5a90ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. ВТБ предоставил группе компаний "Интерстрой" более 11 миллиардов рублей на реализацию семи жилых и апартаментных проектов в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.Строительство жилой и туристической недвижимости планируется в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Николаевке и Севастополе.В Евпатории застройщик возведет жилой комплекс "Сезоны". Также в городе строится апарт-отель на улице Революции, который будет работать под управлением федерального оператора Cosmos Hotel Group. Апарт-комплекс "Альморе" построят в Николаевке.Жилой комплекс "Утесов" в Феодосии реализуется в курортной части Крыма. В Симферополе строятся ЖК "Небо" и мультиформатный малоэтажный комплекс "Листория". В Севастополе, в районе Орловки, ведется строительство апартаментного комплекса "Песок и море", расположенного на первой береговой линии.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, новости крыма, общество, сергей билецкий, строительство