Воздушная тревога объявлена в Севастополе – военные отражают атаку ВСУ
В Севастополе включили сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T06:01
06:01 22.04.2026 (обновлено: 06:27 22.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил губернатор в своем канале Мах.
Тревога объявлена второй раз – в ночь на среду над Севастополем сбили три воздушные цели.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны", – написал Развожаев в три часа ночи своем канале в Мах.
И подчеркнул, что по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
