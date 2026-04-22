Воздушная тревога объявлена в Севастополе – военные отражают атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 22.04.2026

В Севастополе включили сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей пройти в укрытия.

2026-04-22T06:27

севастополь

воздушная тревога в севастополе

михаил развожаев

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости севастополя

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей пройти в укрытия.Тревога объявлена второй раз – в ночь на среду над Севастополем сбили три воздушные цели.И подчеркнул, что по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

