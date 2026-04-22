Воздух будто опускается с небес: политолог из Японии поделился эмоциями от Крыма

2026-04-22T15:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Японский публицист и политолог Казухиро Хаясида, приехавший в Крым в составе группы иностранных журналистов и политиков, заявил о своем желании как можно больше узнать о Крыме и рассказать о нем своим землякам. Это будет очень полезным для Японии, которая сейчас переходит в новую эпоху. Об этом Хаясида рассказал корреспонденту РИА Новости Крым.В Крым с трехдневным визитом прибыла группа журналистов и политиков из разных стран – Китая, Японии, Малайзии, Турции, Северной Македонии, Эквадора, Никарагуа, Конго, Эфиопии. Их поездка на полуостров проходит в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию". Гости в среду встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым, посетили Соборную мечеть в Симферополе и Ливадийский дворец в Ялте. Перед визитом в Крым иностранные журналисты и политики побывали в Донбассе.По словам публициста, в Крыму его прежде всего поразила атмосфера и особый воздух.Хаясида впервые посещает российский полуостров, но ранее в Японии он общался с русской девушкой из Крыма, которая много рассказывала ему о ситуации в регионе и в целом об атмосфере здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову

