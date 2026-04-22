Воздух будто опускается с небес: политолог из Японии поделился эмоциями от Крыма
Япония должна узнать как можно больше о Крыме и Донбассе – японский политолог
© РИА Новости Крым — Японский публицист и политолог Казухиро Хаясида
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Японский публицист и политолог Казухиро Хаясида, приехавший в Крым в составе группы иностранных журналистов и политиков, заявил о своем желании как можно больше узнать о Крыме и рассказать о нем своим землякам. Это будет очень полезным для Японии, которая сейчас переходит в новую эпоху. Об этом Хаясида рассказал корреспонденту РИА Новости Крым.
В Крым с трехдневным визитом прибыла группа журналистов и политиков из разных стран – Китая, Японии, Малайзии, Турции, Северной Македонии, Эквадора, Никарагуа, Конго, Эфиопии. Их поездка на полуостров проходит в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию". Гости в среду встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым, посетили Соборную мечеть в Симферополе и Ливадийский дворец в Ялте. Перед визитом в Крым иностранные журналисты и политики побывали в Донбассе.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Встреча Главы Республики Крым С. Аксёнова с иностранными журналистами
"Япония сейчас переходит в новую эпоху, и при этом переходе ей нужно узнавать новые вещи, стремиться общаться с людьми, в том числе в России. Для этого я приехал в Крым и в Донбасс", – сказал Хаясида.
По словам публициста, в Крыму его прежде всего поразила атмосфера и особый воздух.
"Дело даже не в чистоте воздуха и прекрасной природе, которые я здесь ощутил и увидел. В Крыму этот воздух как будто опускается с небес, и кажется, что во всем этом хранится русская традиция", – поделился впечатлениями гость из Японии.
Хаясида впервые посещает российский полуостров, но ранее в Японии он общался с русской девушкой из Крыма, которая много рассказывала ему о ситуации в регионе и в целом об атмосфере здесь.
"И вот я сюда приехал и понимаю, что ее рассказы полностью совпадают с тем, что я вижу в Крыму", - отметил он.
Читайте также на РИА Новости Крым: