Владимир Путин вручил госнаграду спортсменке из Севастополя Елене Гапешиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Государственную награду от президента России Владимира Путина получила севастопольская спортсменка Елена Гапешина. Об этом в Максе сообщил губернатор Михаил Развожаев.Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Президент Путин вручил государственные награды представителям российского бокса. Среди них – севастопольская спортсменка, отметил губернатор.Елена – чемпионка России, Европы и мира. Ей присвоено почетное звание – заслуженный мастер спорта России. На протяжении многих лет она доказывала, что севастопольцы – сильнейшие. Тренируется Елена в СШОР №4 по боксу под руководством тренера Руслана Давиденко, напомнил Михаил Развожаев.Ранее Владимир Путин также отмечал заслуги севастопольской спортсменки Елены Гапешиной.
21:53 22.04.2026 (обновлено: 22:09 22.04.2026)