Рейтинг@Mail.ru
Владимир Путин вручил госнаграду спортсменке из Севастополя Елене Гапешиной - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260422/vladimir-putin-vruchil-gosnagradu-sportsmenke-iz-sevastopolya-elene-gapeshinoy-1155441632.html
Владимир Путин вручил госнаграду спортсменке из Севастополя Елене Гапешиной
2026-04-22T21:53
2026-04-22T22:09
владимир путин (политик)
спорт
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
бокс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155441518_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fed74feda6489019ee5bd0a8e9e4925.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155441518_142:0:1195:790_1920x0_80_0_0_07926fbd4c88c4b2493a2b8a05bf89db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:53 22.04.2026 (обновлено: 22:09 22.04.2026)
 
© Telegram Михаил Развожаев
Владимир Путин и Елена Гапешина
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Государственную награду от президента России Владимира Путина получила севастопольская спортсменка Елена Гапешина. Об этом в Максе сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Владимир Владимирович вручил Елене Гапешиной медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Лена, Севастополь гордится тобой!", – сказано в сообщении.
Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Президент Путин вручил государственные награды представителям российского бокса. Среди них – севастопольская спортсменка, отметил губернатор.
Елена – чемпионка России, Европы и мира. Ей присвоено почетное звание – заслуженный мастер спорта России. На протяжении многих лет она доказывала, что севастопольцы – сильнейшие. Тренируется Елена в СШОР №4 по боксу под руководством тренера Руслана Давиденко, напомнил Михаил Развожаев.
Ранее Владимир Путин также отмечал заслуги севастопольской спортсменки Елены Гапешиной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:08Южная часть Запорожской области обесточена из-за атаки ВСУ - Балицкий
22:33Атака на Сызрань и старт акции "Георгиевская ленточка" – главное за день
21:53Владимир Путин вручил госнаграду спортсменке из Севастополя Елене Гапешиной
21:45Рейд в Севастополе закрыт
21:42Откуда хмель: в России появится ГОСТ на отечественное пиво
21:11Детский парк в Симферополе расцветает тысячами весенних цветов
20:51В Туапсе прошел черный дождь: концентрация вредных веществ в воздухе превышена
20:43Звездопад Лириды в Крыму – в ночь на четверг ученые ожидают пик потока
20:33Итог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника Опук
20:10Путин в Кремле встретился с российскими боксерами
19:53Сухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер
19:38Зачем Европе нужна война с Россией – мнение
19:19Дроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село
19:04В Крыму приступили к ремонту трассы в Джанкой
18:40Сбрасывали отходы в море под Алуштой: фирма оштрафована на 9 миллионов
18:17Готовили взрыв на рынке: боевики ИГ* получили 51 год колонии на троих
18:02Майские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедут
17:42На воре и шапка горит: Лавров о реакции ФРГ на сведения о заводах дронов
17:29Виды Крыма: один из первых фотопейзажистов России жил в Алупке
17:13Когда завершат строительство новой трассы из Симферополя в Ялту
Лента новостейМолния