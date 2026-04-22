Виды Крыма: один из первых фотопейзажистов России жил в Алупке
17:29 22.04.2026 (обновлено: 17:37 22.04.2026)
Имение Суук-Су в Крыму . Из собрания Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО
Громоздкий фотоаппарат, увесистая тренога и деревянный ящик со стеклянными пластинками - со всем этим минимум двадцатикилограммовым скарбом надо было подниматься высоко в горы, спускаться по сыпучим тропкам к морю под ледяным весенним ветром или палящем солнцем, чтобы сделать гениальный кадр для открытки, дабы прекрасную природу полуострова увидели в самых отдаленных уголках Российской империи. Сегодня 80 лет со дня смерти одного из первых российских пейзажных фотографов Василия Сокорнова.
Уроженец Владимирской губернии, выходец из крестьянской семьи Василий Сокорнов приехал в Крым уже взрослым. До этого в его биографии значится петербургская Академия художеств по классу живописи. Сокорнов студентом был небогатым, для прокорма устроился ретушером в фотоателье. В выборе места работы ему повезло: хозяином студии был выпускник Академии художеств Анаклет Пазетти, неоднократно удостоенный чести выполнять заказы для Их Императорских Величеств и других членов Августейшего семейства. В фотографии он применял художественные приемы изобразительного искусства. Под руководством Пазетти Сокорнов научился фоторетуши и художественному оформлению фото.
Фотография Василия Сокорнова из собрания Краснодарского краевого художественного музея
Учеником Сокорнов был достойным. Однажды Пазетти поручил ему отретушировать и раскрасить большой портрет девочки для выставки в Париже. Портрет имел успех — обладатель фотографии получил золотую медаль.
Но обстоятельства бывают сильнее успеха. В сыром и сером Петербурге Василий Сокорнов заработал чахотку. Доктора настоятельно рекомендовали больному юг.
"Мое материальное благосостояние тесно связано с Петербургом, с Петербургом же связано и плохое состояние моего здоровья; в провинции же и то, и другое может принять совершенно противоположный характер, и я, кажется, к этому прибегну", — цитирует письмо Сокорнова журнал "Русское фотоведение".
От живописи к светописи
Средства на дальнюю дорогу и лечение выделяет Общество поощрения художников. Селится Сокорнов в Алупке. Сначала пытается заработать на жизнь живописью, пишет этюды и сдает их в писчебумажный магазин Девичинского. Но этюды раскупались плохо.
Посещение писчебумажного магазина не прошло даром, его витрины натолкнули художника на идею: почему иностранные фотографы снимают Крым и продают свои открытки в России, тогда как он, русский Василий Сокорнов, знает видовые площадки и получше. Правда, денег на дорогое фотографическое оборудование не было. Средства на фотоаппарат и все к нему необходимое Сокорнову ссудила его алупкинская квартирная хозяйка, молодая вдова Екатерина Никаноровна Стаховская.
Свои фотографии мастер снова несет в магазин Девичинского. Но сойтись в цене за первые 50 фотопейзажей владелец магазина и фотограф не смогли. Раздосадованный, Василий Никандрович разворачивается к выходу, и тут к нему обращается один из посетителей магазина.
- Господин, разрешите посмотреть ваши фото.
Хорошо одетым посетителем оказался князь Феликс Юсупов-Сумароков-Эльстон-старший, владелец Кореиза и других крымских имений, отец ставшего печально знаменитым убийцей Распутина Феликса Юсупова.
Князь оглядел карточки и мигом купил все за четвертной. Увидев это, Девичинский тут же заказал 100 фотографий, а на следующий день – в три раза больше.
На стеклянных негативах у Сокорнова получаются замечательные виды Южного берега и предгорного Крыма, карточки с изображением экзотических домишек крымских татар и с веселыми татарчатами у фонтанов-чесме.
Типы Крыма. Фото В. Сокорнова из собрания сайта https://www.photographer.ru/
Очень скоро долги за фотографический аппарат были выплачены, Сокорнов женится на Екатерине Стаховской и пристраивает к ее дому фотолабораторию (здание дома Стаховской в Алупке сохранилось до сих пор).
В 1900 году фотоработы Сокорнова отправились на Всемирную уникальную выставку в Париж от фирмы Пазетти, которая представила его как своего действующего сотрудника. В европейской столице работы ставшего крымчанином владимирца отметили медалью. Эта награда сейчас хранится в Ялтинском историко-культурном музее.
Слава и многотысячные тиражи
Вскоре признание пришло и на родине. В год празднования двухсотлетия Санкт-Петербурга на международной художественно-фотографической выставке фотохудожник также получает заслуженную награду.
Обозреватель журнала "Фотограф-любитель" отмечал:
"Среди массы отдельных русских экспонатов, которых всех перечислить не в состоянии, мы останавливаемся перед работою Сокорнова, давшего большие виды Алупки и различные ночные эффекты в размер больший чем 18×24. Отпечатки его даны на сером бристоле, покрытом стеклом, благодаря чему так белы света и глубоки черные тени; среди всех этих работ пейзажи превосходны".
Фотокартины – иначе и не скажешь – Сокорнова публикуют популярные журналы "Нива", "Солнце России", "Открытое письмо". Он сотрудничает с множеством издательств в Крыму, Петербурге, Москве, Дрездене.
В 1902 году журнал "Солнце России" издал альбом Сокорнова "Виды Крыма". Более 20 работ Василия Сокронова использовали издатели в книге Льва Симиренко 1912 года "Крымское промышленное плодоводство".
Обложка фотоальбома Сокорнова с видами Крыма. Из собрания краеведа Александра Вертинского
Обложка фотоальбома Сокорнова с видами Крыма. Из собрания краеведа Александра Вертинского
Фотография Черного моря В. Сокорнова. Из собрания Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО
Фотография Черного моря В. Сокорнова. Из собрания Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО
В 1908 году Сокорнова приняли в Русское географическое общество. Это дало ему право свободно фотографировать на территории всей Российской империи, в числе привилегий также были существенные скидки на приобретение фотоматериалов.
Сокорнов снимает множество владений различных высокопоставленных персон, имеющих недвижимость на Южном берегу Крыма. Он вхож в ограды имений, куда простые люди не допускались. В 1912 году Василий Никандрович получил заказ от своего давнего знакомца – Феликса Феликсовича Юсупова-Эльстера. В задачу входило снять имения Юсупова в Коккозах и Кореизе, экстерьеры и интерьеры.
Снимал алупкинский фотограф и портреты. И именно благодаря ему мы теперь знаем, как выглядели доктор-фтизиатр Петр Изергин и хирург Александр Бобров, основавшие в Алупке первый в Европе санаторий для детей. Множество фотопейзажей Василия Никандровича до сих пор остаются неизвестными, потому что имя автора на снимках не указывалось. Множество фотоснимков утеряно, не все его архивы раскрыты, а наследие – разбросано. Но те, что для нас сохранила история – бесценны: именно благодаря им мы представляем себе, как выглядели те или иные места полуострова, где были расположены дачи и усадьбы, которые не пожалело время. Его снимки – ценный исторический документ.
Собирая наследие по крохам
В Первую мировую, а затем и в Гражданскую фотографу пришлось нелегко, ведь фотоматериалов нет, работать не на чем и нельзя: правительство запретило производство фотографических снимков на территориях, где действует военное положение. Но фотоателье худо-бедно работает, очевидно, снимая портреты почтенных местных семейств.
Только через восемь лет после установления советской власти в Крыму, уже немолодой Сокоронов устраивается на работу в издательство "Крымиздат", и то, потому, что по закону частные фотозаведения были отныне запрещены.
В Ялте на улице Массандровской, 21 он охотно делится своим большим опытом
с молодыми фотографами. В 1931 г. знаменитый фотограф передает 1300 негативов с видами полуострова "Крымгосиздату". И именно здесь печатаются его последние снимки.
В 1937 году на Всекрымской фотографической выставке в Симферополе издательство выставило 50 фотографий мастера, впоследствии они экспонировались во многих городах Крыма. Сокорнов был принят в члены Художественного фонда СССР, а за два года до Великой Отечественной ему была назначена академическая пенсия республиканского значения.
Перед самой войной Сокорнов отобрал 25 своих лучших негативов в дар Академии художеств, но исполнить задумку помешала война. Всю ее уже совсем пожилой фотомастер провел на оккупированной территории, а после освобождения Василий Никандрович снимал раненых, которые лечились в госпиталях Южного берега. В 1945 году он подарил музею Воронцовского дворца 100 своих фоторабот и несколько живописных полотен, но это наследие пропало со сменой статуса музея, когда он стал государственной дачей.
22 апреля 1946 года Василия Никандровича не стало. Его последний приют - на старом алупкинском кладбище. Но дело мастера живет. Преданный ученик по фамилии Голобородько, который работал вместе с Сокорновым в "Крымиздате" множество лет по крупицам скупал личную коллекцию фотографий и негативов, распроданную фотографом в разные годы. В 1980-х годах ученик Сокорнова предал эту коллекцию в историко-культурный музей Ялты.
Наследие фотомастера Василия Сокорнова можно увидеть не только в полиграфии. После реконструкции исторического центра Алупки на улицах городка установили два уличных стереоскопа. В них использованы две стереофотографии 1905 года авторства Сокорнова. Установлены стереоскопы в тех же местах, откуда и выполнены фотографии в начале ХХ века. Так что каждый теперь может увидеть Алупку такой, какой ее видел Сокронов через глаз своего тяжелого фотографического ящика.
Близ Алупки в Крыму. Фото В. Сокорнова. Из собрания Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО
