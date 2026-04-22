В Симферополе мужчина ударил ногой собаку – МВД проводит проверку
В Симферополе полицейские организовали проверку после того, как мужчина пнул ногой животное во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T15:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские организовали проверку после того, как мужчина пнул ногой животное во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Ранее в мессенджерах появилась публикация, на которой видно, как мужчина бьет ногой собаку.
"22 апреля в ходе мониторинга медиапространства сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что в Симферополе на улице Кечкеметской во дворе дома 192 мужчина ведет себя агрессивно и неоднократно применяет в отношении животных физическую силу", – сказано в сообщении.
В настоящее время полицейскими Симферополя проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к инциденту, уточнили в МВД.
"По окончании проверки всем участникам будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", – добавили в сообщении.
