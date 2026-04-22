В Севастополе задержали агента украинской разведки - РИА Новости Крым, 22.04.2026
В Севастополе задержали агента украинской разведки
В Севастополе задержали агента украинской разведки
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который собирал данные о местах расположения подразделений Минобороны РФ на территории Севастополя. Об этом сообщили в крымском управлении ведомства.
"Житель Волгоградской области, 1995 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя", - рассказали в ФСБ.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье госизмена.
Ранее сообщалось, что крымчанин обвиняется в госизмене за съемку на камеру видеонаблюдения военной техники и передачу полученных данных украинским спецслужбам.
