В Севастополе вдоль побережья весь день будут слышны взрывы и стрельба

В Севастополе вдоль побережья весь день будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 22.04.2026

В Севастополе вдоль побережья весь день будут слышны взрывы и стрельба

В Севастополе в среду до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор города...

2026-04-22T08:50

2026-04-22T08:50

2026-04-22T08:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, поэтому будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя