В Севастополе вдоль побережья весь день будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 22.04.2026
В Севастополе вдоль побережья весь день будут слышны взрывы и стрельба
В Севастополе в среду до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 22.04.2026
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе вдоль побережья весь день будут слышны взрывы и стрельба

В Севастополе будут слышны взрывы и стрельба до позднего вечера

08:50 22.04.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.)", – написал градоначальник в своем канале в Мах.
Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, поэтому будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
