В Севастополе отремонтируют более 70 кровель МКД в этом году - РИА Новости Крым, 22.04.2026
В Севастополе отремонтируют более 70 кровель МКД в этом году
В Севастополе в этом году планируется ремонт 74 кровель многоквартирных домов, треть от этого объема работ уже выполнена. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году планируется ремонт 74 кровель многоквартирных домов, треть от этого объема работ уже выполнена. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Продолжаем программу капремонта многоквартирных домов. В этом году мы планируем отремонтировать 74 кровли. На 27 ремонт закончен, а на остальных работа продолжается", - написал градоначальник в своем канале в Мах.
По словам Развожаева, на ряде объектов специалисты ремонтируют кровлю с применением современной ПВХ-мембраны — надежного и долговечного материала, который обеспечивает отличную гидроизоляцию и служит многие годы.
Кроме того, специалисты производят замену старых люков и дверей выхода на кровлю на новые, герметичные, а также устанавливают аэраторы для вентиляции подкровельного пространства, заменяют внутреннюю ливнесточную канализацию. Эти работы обеспечат герметичность и долговечность новой кровли.
