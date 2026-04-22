В селе под Алуштой обновили систему водоотведения - РИА Новости Крым, 22.04.2026
В селе под Алуштой обновили систему водоотведения
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В селе Малореченское под Алуштой завершили реконструкцию системы водоотведения. Ввести в эксплуатацию объект планируют в первом полугодии, сообщили в пресс-службе правительства Крыма.
"Под Алуштой завершили реконструкцию системы водоотведения. Строительная готовность объекта в Малореченском – 100%. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – первое полугодие 2026 года", – говорится в сообщении.
Мощность очистных сооружений составляет 3000 кубометров в сутки, чего достаточно, чтобы полностью закрыть потребности села в пиковый курортный сезон, уточнили в пресс-службе.
При этом технология очистки состоит из трех этапов: механического, глубокой биологической очистки по классической технологии, а также обеззараживания УФ-излучением, это безопасно и без применения химических реагентов, добавили в правительстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что восемь очистных сооружений в Крыму построены за два года, еще 16 в процессе реализации, из них семь сдадут уже в следующем году.
