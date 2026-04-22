В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей - РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T07:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В случае отказа Европы от российских энергоносителей их проблемы в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке лишь усугубятся. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он отметил, что на фоне конфликта вокруг Ирана рост цен на газ в Европе составил 70%, на нефть − 60%, в связи с чем дополнительные расходы ЕС на закупку ископаемого топлива составили 14 миллиардов евро."При текущем уровне цен восполнение объемов "голубого топлива" накануне очередного отопительного сезона может создать серьезную нагрузку на бюджет стран ЕС", – пояснил Грушко.Непростая ситуация для Брюсселя складывается и на рынке дизельного и авиатоплива: после начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость дизеля и авиационного керосина в Европе выросла более чем в два раза и достигла исторического максимума, превысив 1600 долларов за тонну и 1900 долларов за тонну соответственно.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров отметил, что утверждения о том, что для США якобы выгодны высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, не имеют под собой оснований.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.Однако президент США Дональд Трамп отказался снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. В этой ситуации Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявил, что Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира.Иран также отказался от участия во втором раунде переговоров с США.Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.

