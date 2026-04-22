В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей - РИА Новости Крым, 22.04.2026
В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей
ЕС ждут последствия в случае отказа от российских энергоносителей – МИД РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В случае отказа Европы от российских энергоносителей их проблемы в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке лишь усугубятся. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Учитывая курс ЕС на отказ от торгово-экономического и энергосотрудничества с нашей страной, нынешний ближневосточный кризис с большой долей вероятности усугубит имеющиеся структурные проблемы Евросоюза в сферах экономики и энергетики, усилит зависимость от основного поставщика энергоресурсов – США", – сказал замглавы МИД России.
Он отметил, что на фоне конфликта вокруг Ирана рост цен на газ в Европе составил 70%, на нефть − 60%, в связи с чем дополнительные расходы ЕС на закупку ископаемого топлива составили 14 миллиардов евро.
"При текущем уровне цен восполнение объемов "голубого топлива" накануне очередного отопительного сезона может создать серьезную нагрузку на бюджет стран ЕС", – пояснил Грушко.
Непростая ситуация для Брюсселя складывается и на рынке дизельного и авиатоплива: после начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость дизеля и авиационного керосина в Европе выросла более чем в два раза и достигла исторического максимума, превысив 1600 долларов за тонну и 1900 долларов за тонну соответственно.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров отметил, что утверждения о том, что для США якобы выгодны высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, не имеют под собой оснований.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.
Однако президент США Дональд Трамп отказался снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. В этой ситуации Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявил, что Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира.
Иран также отказался от участия во втором раунде переговоров с США.
Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США продлили снятие санкций с российской нефти
Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране
 
09:27Гибель туристов в горах Бурятии – задержаны трое подозреваемых
09:16Как готовят пляжи Крыма к курортному сезону
09:04Как в Крыму Ленина хотели арестовать – к юбилею вождя пролетариата
08:50В Севастополе вдоль побережья весь день будут слышны взрывы и стрельба
08:37Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге
08:19Подростки устроили поджог в Ялте
08:04ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города
07:47Выросло число раненых в Сызрани после обрушения подъезда дома из-за удара ВСУ
07:27155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:19В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей
07:01Крымский мост сейчас: обстановка на объекте утром в среду
06:24В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
06:04Из-за атаки дронов ВСУ в Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома
06:01Воздушная тревога объявлена в Севастополе – военные отражают атаку ВСУ
00:01Разбег от -2 до +14: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 апреля
23:36Над Севастополем сбили 5 воздушных целей – повреждены многоэтажка и авто
23:17Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном
22:54Заявления Путина об СВО и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
22:43"За заслуги в культуре": Путин удостоил ордена Олега Меньшикова
Лента новостейМолния