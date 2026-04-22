Рейтинг@Mail.ru
В Крыму приступили к ремонту трассы в Джанкой - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260422/v-krymu-pristupili-k-remontu-trassy-v-dzhankoy-1155436094.html
В Крыму приступили к ремонту трассы в Джанкой
В Крыму приступили к ремонту участка трассы Симферополь – Джанкой. Как сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр транспорта республики Арсений Козловский, РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T19:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму приступили к ремонту участка трассы Симферополь – Джанкой. Как сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр транспорта республики Арсений Козловский, фактически дорогу полностью реконструируют.Он напомнил, что указанный участок находится в очень плохом состоянии и фактически речь идет не о ремонте, а о полной его реконструкции. При этом дорога, соединяющая Крым с новыми регионами, является одним из важных инфраструктурных объектов.В ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта республики.Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 23 апреля в 9.00.
В Крыму приступили к ремонту трассы в Джанкой

19:04 22.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог
Строительство дорог - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму приступили к ремонту участка трассы Симферополь – Джанкой. Как сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр транспорта республики Арсений Козловский, фактически дорогу полностью реконструируют.

"Трасса Симферополь – Джанкой — это сейчас одна из главных артерий, которая связывает наш полуостров с материковой частью. По распоряжению президента, она будет расширяться в четыре полосы. Могу сказать радостную новость: буквально вчера отрезок от границы до Джанкоя вышел из экспертизы, и группа компаний "ВАД" уже приступила с сегодняшнего дня к работам именно по этому отрезку", – проинформировал министр.

Он напомнил, что указанный участок находится в очень плохом состоянии и фактически речь идет не о ремонте, а о полной его реконструкции. При этом дорога, соединяющая Крым с новыми регионами, является одним из важных инфраструктурных объектов.
В ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта республики.
Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 23 апреля в 9.00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымМинтранс КрымаАрсений КозловскийРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаСимферопольДжанкой
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
