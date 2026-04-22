В Крыму приступили к ремонту трассы в Джанкой

В Крыму приступили к ремонту трассы в Джанкой - РИА Новости Крым, 22.04.2026

В Крыму приступили к ремонту трассы в Джанкой

В Крыму приступили к ремонту участка трассы Симферополь – Джанкой. Как сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр транспорта республики Арсений Козловский, РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T19:04

2026-04-22T19:04

2026-04-22T19:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму приступили к ремонту участка трассы Симферополь – Джанкой. Как сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр транспорта республики Арсений Козловский, фактически дорогу полностью реконструируют.Он напомнил, что указанный участок находится в очень плохом состоянии и фактически речь идет не о ремонте, а о полной его реконструкции. При этом дорога, соединяющая Крым с новыми регионами, является одним из важных инфраструктурных объектов.В ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта республики.Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 23 апреля в 9.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу построят к курортам ЕвпаторииДорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срокаРаботают днем и ночью: в минтрансе Крыма рассказали о ремонте "горбатого" моста

крым

симферополь

джанкой

крым, минтранс крыма, арсений козловский, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, симферополь, джанкой