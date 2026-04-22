В Крыму подрядчик похитил из бюджета 8,5 млн при строительстве котельной

2026-04-22T14:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Крыму подрядчика признали виновным в мошенничестве, ущерб бюджету оценили в 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.По информации ведомства, в сентябре 2019 года администрацией города Красноперекопска заключен муниципальный контракт на разработку проектно-изыскательных работ для строительства котельной. Осужденный, занимавший тогда должность директора подрядной организации, предоставил в орган местного самоуправления документацию, заведомо не соответствующую требованиям. "На счет подрядной организации необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере 8,5 млн рублей. Ущерб подсудимым возмещен в полном объеме", - уточнили в прокуратуре. Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период и штрафом в размере 500 тыс. рублей.

