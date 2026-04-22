В Крыму подрядчик похитил из бюджета 8,5 млн при строительстве котельной - РИА Новости Крым, 22.04.2026
В Крыму подрядчик похитил из бюджета 8,5 млн при строительстве котельной
В Крыму подрядчик похитил из бюджета 8,5 млн при строительстве котельной - РИА Новости Крым, 22.04.2026
В Крыму подрядчик похитил из бюджета 8,5 млн при строительстве котельной
В Крыму подрядчика признали виновным в мошенничестве, ущерб бюджету оценили в 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.
2026-04-22T14:49
2026-04-22T14:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Крыму подрядчика признали виновным в мошенничестве, ущерб бюджету оценили в 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.По информации ведомства, в сентябре 2019 года администрацией города Красноперекопска заключен муниципальный контракт на разработку проектно-изыскательных работ для строительства котельной. Осужденный, занимавший тогда должность директора подрядной организации, предоставил в орган местного самоуправления документацию, заведомо не соответствующую требованиям. "На счет подрядной организации необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере 8,5 млн рублей. Ущерб подсудимым возмещен в полном объеме", - уточнили в прокуратуре. Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период и штрафом в размере 500 тыс. рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонииВ Крыму подрядчика подозревают в хищении 26 млн рублей на благоустройствеВ Крыму вынесен приговор по делу о хищении 33 млн рублей при строительстве школ
прокуратура республики крым, мошенничество, приговор, правосудие, крым, новости крыма
В Крыму подрядчик похитил из бюджета 8,5 млн при строительстве котельной

В Крыму подрядчику вынесли приговор за хищение 8,5 млн при строительстве котельной

14:49 22.04.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымКрасноперекопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора подрядной организации
Красноперекопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора подрядной организации
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Крыму подрядчика признали виновным в мошенничестве, ущерб бюджету оценили в 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.
По информации ведомства, в сентябре 2019 года администрацией города Красноперекопска заключен муниципальный контракт на разработку проектно-изыскательных работ для строительства котельной. Осужденный, занимавший тогда должность директора подрядной организации, предоставил в орган местного самоуправления документацию, заведомо не соответствующую требованиям.
"На счет подрядной организации необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере 8,5 млн рублей. Ущерб подсудимым возмещен в полном объеме", - уточнили в прокуратуре.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период и штрафом в размере 500 тыс. рублей.
