В Краснодаре перевернулся автобус с пассажирами
В Краснодаре в результате наезда на бордюр перевернулся вахтовый автобус с пассажирами. Об этом сообщили в МВД Краснодарского края.
2026-04-22T12:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате наезда на бордюр перевернулся вахтовый автобус с пассажирами. Об этом сообщили в МВД Краснодарского края.В результате ДТП шесть пассажиров автобуса доставлены в медучреждение для обследования. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.Ранее в Крыму рейсовый автобус врезался в дом. Причиной ДТП стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта.
