В Анапе обновляют песок на пляжах - РИА Новости Крым, 22.04.2026
В Анапе обновляют песок на пляжах
В Анапе началась работа по отсыпке четырех участков пляжных территорий общей протяженностью 3,5 км. Об этом проинформировал губернатор Краснодарского края... РИА Новости Крым, 22.04.2026
15:28 22.04.2026 (обновлено: 15:34 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Анапе началась работа по отсыпке четырех участков пляжных территорий общей протяженностью 3,5 км. Об этом проинформировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Анапе началась отсыпка песка для восстановления пляжей. Работы пройдут поэтапно на четырех участках. Первый – от Центрального пляжа до санатория "Бимлюк". Протяженность отрезка – 3,5 километра. Сейчас там обустроили временную дорогу для проезда техники", – сообщил Кондратьев.
Специалисты будут насыпать дополнительный слой песка толщиной не менее 50 сантиметров. Ранее эту технологию опробовали на тестовом участке и в итоге береговая зона получила положительное заключение Роспотребнадзора по безопасности для отдыха, уточняется в сообщении.
Губернатор также подчеркнул, что для отсыпки используют песок из ближайших карьеров. По составу он максимально близок к местному грунту.
Завезенный на пляжи Анапы песок практически идентичен местному природному, а остатки нефтепродуктов в прибрежной зоне уже не выделяют вредных веществ и не смогут проникнуть через восстановленный слой, сообщала ранее доцент кафедры геологии, геофизики Кубанского госуниверситета, начальник отдела геологической информации "Кубаньгеология" Татьяна Любимова.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
