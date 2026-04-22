https://crimea.ria.ru/20260422/udary-po-syzrani-nanesli-ne-menee-11-bespilotnikov---proizoshla-detonatsiya-1155420615.html

Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация

Не менее 11 беспилотников нанесли удар по Сызрани утром в среду, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T12:54

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155420726_0:363:720:768_1920x0_80_0_0_58b414fc69fa3e3765595df22bea4a52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Не менее 11 беспилотников нанесли удар по Сызрани утром в среду, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщал ранее Федорищев. Из под завалов были спасены 4 человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома в подняли тела женщины и ребенка.Она отметила, что наиболее тяжелые последствия наступили вследствие попадания БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда.Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

