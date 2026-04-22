Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация
Не менее 11 беспилотников нанесли удар по Сызрани утром в среду, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T13:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Не менее 11 беспилотников нанесли удар по Сызрани утром в среду, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщал ранее Федорищев. Из под завалов были спасены 4 человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома в подняли тела женщины и ребенка.Она отметила, что наиболее тяжелые последствия наступили вследствие попадания БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда.Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
ск рф (следственный комитет российской федерации), сызрань, происшествия, атаки всу, новости, видео
12:54 22.04.2026 (обновлено: 13:15 22.04.2026)