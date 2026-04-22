Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация
Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация
2026-04-22T12:54
2026-04-22T13:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Не менее 11 беспилотников нанесли удар по Сызрани утром в среду, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщал ранее Федорищев. Из под завалов были спасены 4 человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома в подняли тела женщины и ребенка.Она отметила, что наиболее тяжелые последствия наступили вследствие попадания БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда.Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация

12:54 22.04.2026 (обновлено: 13:15 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Не менее 11 беспилотников нанесли удар по Сызрани утром в среду, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщал ранее Федорищев. Из под завалов были спасены 4 человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома в подняли тела женщины и ребенка.

"Зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований с последующей детонацией. По предварительным данным, в результате преступных действий ВФУ погибли женщина и ребенок, пострадали еще несколько мирных жителей. Также в результате атаки повреждены жилые дома и гражданские объекты", – говорится в сообщении.

Она отметила, что наиболее тяжелые последствия наступили вследствие попадания БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда.
Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города
Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области
13:04Более 30 лет был во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря
12:54Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация
12:42Крымчан ждет короткая рабочая неделя
12:33В Краснодаре перевернулся автобус с пассажирами
12:27На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
12:14Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
12:01Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье
11:568 тысяч площадок: Георгиевские ленты раздадут в России и десятках стран
11:45На Крым обрушится холодный штормовой ветер
11:37Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда
11:28Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка"
11:15Крым закалился: Аксенов о влиянии санкций на экономику республики
11:08В селе под Алуштой обновили систему водоотведения
10:55Южнобережная Алупка осталась без света
10:47В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
10:42Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном
10:28Аксенов встретился в Крыму с журналистами из Европы, Азии и Африки
10:22Женщина и ребенок погибли под завалами жилого дома в Сызрани
10:15Новая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов
10:02Замдиректора парка "Патриот" арестован по делу о взятке в 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния